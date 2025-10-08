Neuer ISTA Kindergarten eröffnet

Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) hat in Anwesenheit von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) und – in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) – Landtagsabgeordnetem Christoph Kaufmann feierlich seinen neuen Kindergarten eröffnet.

Mit dem modernen Gebäude setzt das Institut ein starkes Signal für die Vereinbarkeit von Spitzenforschung und Familie und schafft mehr Platz für die jüngsten Mitglieder der rasch wachsenden internationalen Campusgemeinschaft. Der neue Betriebskindergarten mit Platz für bis zu acht Gruppen befindet sich am nördlichen Rand des Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Große Fensterfronten, lichtdurchflutete Räume und eine vorgelagerte überdachte Terrasse schaffen eine offene, kinderfreundliche Atmosphäre. Eingebettet in die Natur, verfügt das neue Gebäude auch über eine großzügige Außenanlage mit drei grünen Spielflächen.

Der neue Kindergarten wird vom Hilfswerk Niederösterreich betrieben. Seit dem 1. September werden dort in drei Gruppen rund 40 Kinder betreut. Insgesamt sind mehr als 20 Nationalitäten vertreten. Bei der Materialwahl wurde auf regionale und nachhaltige Baustoffe gesetzt, insbesondere Holz, das das Erscheinungsbild innen wie außen prägt. Zusätzlich sorgt eine hochwärmegedämmte Außenhülle gemeinsam mit einer Verschattung auf der Südseite des Baus für Wärmeschutz.

© ISTA

Festakt mit Politik und Wissenschaft

Das festliche Eröffnungsprogramm brachte Politik, Wissenschaft, Architektur und regionale Partnern zusammen. Nach einem Grußwort von ISTA Präsident Martin Hetzer stellten ISTA Managing Director Georg Schneider, Katharina Rokvić vom Hilfswerk Niederösterreich, Karin Triendl von WORK SPACE Architekten ZT GmbH sowie Christoph Reiter-Havlicek, Leiter der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Niederösterreichischen Landesregierung, das Projekt vor.

Auch Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, und Klosterneuburger Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann in Vertretung von Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, betonten in einem Gespräch die Bedeutung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Österreich als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. In diesem Kontext unterstrichen sie auch die Bedeutung des Neubaus. Abgerundet wurde das Programm durch eine musikalische Darbietung der Kindergartenkinder rund um den Herbst, und eine Führung durch das Gebäude.