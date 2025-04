Neues PVZ bringt Top-Versorgung nach Viehofen

In Viehofen öffnet am 28. April ein neues Primärversorgungszentrum für Patienten.

Im St. Pöltner Stadtteil Viehofen ist ab dem 28. April alles anders: Wo früher Geschichte geschrieben wurde, wird demnächst das Thema Gesundheit großgeschrieben. Das denkmalgeschützte Herrenhaus an der Austinstraße 85 hat sich in ein topmodernes Primärversorgungszentrum verwandelt. Nach umfangreichen Umbauarbeiten ist das neue Ärztezentrum endlich bereit für den Start. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) zeigt sich begeistert: "Das neue PVZ im Norden ist eine weitere Stärkung des Gesundheitsstandortes und sichert die Versorgung der Bevölkerung in der Region.“

Ärzte für alle Fälle

Ein mehrköpfiges Ärzteteam steht bereit, um den Menschen im Norden der Landeshauptstadt zu helfen. Fünf Allgemeinmediziner, unterstützt von Pflegepersonal, Diätologinnen, Therapeuten und einer Case Managerin, kümmern sich um alles – von Vorsorge über Substitutionstherapie bis zur Diabetesberatung. Das Ziel ist klar: kurze Wege, weniger Wartezeiten, mehr Betreuung. "Die erweiterten Öffnungszeiten und die rasche Diagnostik vor Ort bieten neue Versorgungswege“, so das Team.

Täglich von früh bis spät geöffnet

Montag bis Freitag ist das PVZ von 7 bis 19 Uhr geöffnet – und das nicht nur für Autofahrer. Auch mit dem LUP, zu Fuß oder mit dem Rad ist das Zentrum gut erreichbar. Das neue medizinische Herzstück Viehofens ist online unter www.pvznord.at oder telefonisch erreichbar.