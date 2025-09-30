Niederösterreich bewilligt Wohnungs-Großprojekt

186 Millionen Euro wird das Land Niederösterreich in die Hand nehmen, um ein 3.839 Wohneinheiten starkes Projekt zur Sanierung und zum Neubau zu unterstützen.

Bei 3.777 von diesen 3.839 Wohneinheiten handelt es sich um Sanierungen, die restlichen 62 sind Neueinheiten. Weiters wurden auch zwei Ordinationen, drei Geschäfte und zwei Heime bewilligt.

Richtlinien führen "zum erzielten Erfolg"

Möglich gemacht wird dieses Projekt durch die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien, wie Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister erklärt: "Die bisher höchste Anzahl an Wohneinheiten in der Wohnungssanierung zeigt, dass unsere Anpassungen der NÖ Wohnbauförderungsrichtlinien zum erzielten Erfolg führen und setzen wir somit ein klares Zeichen gegen Bodenverbrauch."

Sie bestätigt auch die Summe von 186 Millionen Euro. 8,9 Millionen Euro sind nicht rückzahlbare Zuschüsse, die Gesamtfördersumme beträgt also 169 Millionen Euro. Außerdem wurden nicht rückzahlbare Zweckzuschüsse vom Bund in Höhe von 6,1 Millionen für die Neubauten und 11,2 Millionen Euro für die Sanierungen bewilligt.