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teschl hofmeister lauf gegen krebs
© NLK Burchhart

Guter Zweck

Niederösterreich erläuft 225.000 Euro für Krebshilfe

20.04.26, 10:29
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In Niederösterreich wird Laufen jedes Jahr zur Herzenssache, die dank lukrierter Spenden Leben retten kann. 

Der NÖ Frauenlauf hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Event für laufbegeisterte Frauen im Bundesland entwickelt. Dabei geht es aber längst nicht nur um Zeiten oder Strecken. Mit der Initiative "Laufen gegen Krebs" macht man Schritt für Schritt auf die oftmals tödliche Krankheit aufmerksam. Seit 2024 nehmen auch Kindergartenkinder für den guten Zweck teil.  

"54.756 Laufbegeistere, Jugendliche und Kinder haben insgesamt 224.758 Euro für die NÖ Krebshilfe und die Stammzellspende des Roten Kreuzes erlaufen. Ich freue mich, dass mit ,Laufen gegen Krebs‘ diese heimtückische Krankheit breitenwirksam diskutiert, ein Beitrag für die eigene Fitness geleistet und gleichzeitig Geld für den guten Zweck gespendet wird", so Schirmherrin Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: "Danke an die zahlreichen Lehrerinnen und Lehrer sowie Pädagoginnen und Pädagogen, die diese Initiative unterstützen."

Die NÖ Krebshilfe ist ein rein spendenfinanzierter Verein, der Patienten sowie deren Angehörige mit kostenlosen Beratungen als auch finanziell unterstützt und über Krebsvorsorge und Früherkennung informiert. Das Rote Kreuz unterstützt die Stammzellspende, welche oft die letzte Chance auf eine Heilung von Krebs bedeutet. Eine passende Spenderin beziehungsweise einen passenden Spender zu finden ist sehr schwierig, weshalb es umso wichtiger ist, dass sich viele Leute registrieren lassen.

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