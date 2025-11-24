Niederösterreich trumpft bei AustrianSkills und EuroSkills 2025 auf

Die Beruf-Staatsmeisterschaft AustrianSkills endete hervorragend für das Land Niederösterreich. Gleich fünf Titel wurden von Niederösterreichern abgestaubt und auch die besten Fachkräfte überhaupt gingen nach NÖ - auch bei den EuroSkills war ein Niederösterreicher siegreich.

Am vergangenen Wochenende gingen die AustrianSkills 2025 im Messezentrum Salzburg über die Bühne. Insgesamt wurden die Staatsmeister in 48 Berufen gesucht und gefunden.

Satte 19 Podestplätze gingen nach Niederösterreich, fünf davon gleich in Gold. Dazu kamen sieben Mal Silber und genauso oft Bronze. Nur Oberösterreich und die Steiermark durften sich über noch mehr freuen.

"Setzen Sie weiter auf Lehre!"

Die Staatsmeistertitel gab es in den Berufen Tischler (Mario Flicker von Weinstabl Michael in Reingers), Sanitär- und Heizungstechnik (Marcel Riener vom Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis), Betonbauer (Julian Gintner und Michael Pomassl von Leyrer + Graf in Gmünd), Elektronik (Christoph Schöndorfer von der HTL Mödling) und Gartengestaltung (Noah Knapp von Kramer & Kramer Gartengestaltung in Zöfing sowie Simon Berner von Nentwich Gartenbau GmbH in Perschling).

Vizestaatsmeister Michael Gruber, Staatsmeister Marcel Riener und Julian Edinger als Drittplatzierter (Beruf Sanitär- und Heizungstechnik) © SkillsAustria/Wieser/Slovencik

"Ich danke allen Ausbilderinnen und Ausbildern, Lehrbetrieben und Schulen, die diese Leistungen ermöglichen. Und ich rufe alle Unternehmen im Land dazu auf: Setzen Sie weiter auf Lehre, Weiterbildung und Wettbewerb – fördern wir jene Talente, die morgen die Wirtschaft von Niederösterreich prägen", freut sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Gold bei den EuroSkills

Erstmals vergeben wurde die Auszeichnung "Best of Austria", also der Award für den branchenweiten Sieger. Hier durften sich erneut Noah Knapp und Simon Berner im Bereich Gartengestaltung freuen. Parallel stattgefunden haben zudem die Heimeuropameisterschaften, wo der Tullner Tobias Weißengruber Silber in Digital Construction holen konnte. Er arbeitet für die ODE Informationstechnik im 12. Bezirk in Wien.

Bei den EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark) war ebenso ein Niederösterreicher erfolgreich. Lukas Mieder (Habau GmbH) und sein oberösterreichischer Kollege Lukas Ritzberger holten Gold im Bereich Betonbau. "Diese Spitzenleistung ist ein starkes Zeichen für die Zukunft unseres Handwerks und macht uns alle stolz", gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.