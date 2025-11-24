Bekannte Hotel-Kette schlittert in die Pleite

Die Betreiberin von drei bekannten Hotels ist insolvent.

Schon wieder erschüttert eine Pleite das Land. Dieses Mal hat es mit der W4 Hotel&More GmbH die Betreiberin von drei bekannten Hotels in Niederösterreich erwischt. Laut AKV wurde über das Unternehmen mit Sitz in Gmünd am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren eröffnet.

„Gemäß vorliegenden Unterlagen ist das schuldnerische Unternehmen nicht mehr in der Lage, die Gehälter für den Monat November zu bezahlen“, schreibt der AKV. Insgesamt 35 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Die W4 Hotel&More GmbH wurde im Februar 2024 gegründet und betreibt 3 Hotels und Restaurants in Niederösterreich. Hierzu zählen:

Hotel & Restaurant Stern in Gmünd

Stadthotel Raabs an der Thaya

Stadthotel Waidhofen an der Thaya

Die Fortführung erscheint aufgrund von fehlenden Überbrückungsmaßnahmen als nicht realistisch.