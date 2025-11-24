Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.700 aktien up +3.36% Andritz AG 62.00 aktien up +1.06% BAWAG Group AG 112.40 aktien up +1.26% CA Immobilien Anlagen AG 23.020 aktien up +0.44% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 181.20 aktien up +0.67% EVN AG 26.050 aktien up +0.77% Erste Group Bank AG 90.10 aktien up +1.12% Lenzing AG 22.350 aktien up +2.29% OMV AG 47.800 aktien down -0.13% Oesterreichische Post AG 29.800 aktien up +0.68% PORR AG 28.350 aktien up +5.19% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.400 aktien up +4.24% SBO AG 26.400 aktien down -0.38% STRABAG SE 75.40 aktien up +3.57% UNIQA Insurance Group AG 14.000 aktien up +0.57% VERBUND AG Kat. A 62.10 aktien down -0.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.150 aktien down -0.22% Wienerberger AG 28.760 aktien up +4.58% voestalpine AG 35.680 aktien up +4.08%
  1. oe24.at
  2. Business
Hotel Rezeption
© Getty

Schock in NÖ

Bekannte Hotel-Kette schlittert in die Pleite

24.11.25, 09:43
Teilen

Die Betreiberin von drei bekannten Hotels ist insolvent. 

Schon wieder erschüttert eine Pleite das Land. Dieses Mal hat es mit der W4 Hotel&More GmbH die Betreiberin von drei bekannten Hotels in Niederösterreich erwischt. Laut AKV wurde über das Unternehmen mit Sitz in Gmünd am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren eröffnet.

„Gemäß vorliegenden Unterlagen ist das schuldnerische Unternehmen nicht mehr in der Lage, die Gehälter für den Monat November zu bezahlen“, schreibt der AKV. Insgesamt 35 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Die W4 Hotel&More GmbH wurde im Februar 2024 gegründet und betreibt 3 Hotels und Restaurants in Niederösterreich. Hierzu zählen:

  • Hotel & Restaurant Stern in Gmünd
  • Stadthotel Raabs an der Thaya
  • Stadthotel Waidhofen an der Thaya

Die Fortführung erscheint aufgrund von fehlenden Überbrückungsmaßnahmen als nicht realistisch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden