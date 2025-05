Niederösterreich zündet Wissenschafts-Turbo

Das Land Niederösterreich stellt insgesamt 3,3 Millionen Euro für innovative Forschungsideen und eine neue Stiftungsprofessur bereit.

Eine neue Stiftungsprofessur für Künstliche Intelligenz steht ab sofort zur Ausschreibung. Dafür stellt Niederösterreich 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. An einer Hochschule im Land soll damit ein völlig neuer Forschungsschwerpunkt entstehen, samt zugehörigem wissenschaftlichen Personal. Der Fokus liegt auf Themen wie Smart Farming, nachwachsende Rohstoffe, saubere Mobilität und nachhaltige Bodennutzung.

"Künstliche Intelligenz ist heute kein Hype mehr, sondern ein Treiber für nachhaltige Innovationen. Sie bietet enorme Chancen - diese wollen wir in Niederösterreich gezielt nützen und uns durch Forschung vor Gefahren und Risiken schützen“, betonte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Dienstag. Die Bewerbungsfrist endet am 3. Oktober.



Zusätzlich startet ein Forschungs-Call zum Thema Ressourcen im Kreislauf. Dafür sind 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Projektideen können noch bis 18. Juni eingereicht werden. Ziel ist es, vielversprechende Konzepte zu fördern, die eine bessere Nutzung vorhandener Ressourcen ermöglichen. Pernkopf spricht von einem Wettbewerb der besten Ideen. Damit werde gezielt Forschung unterstützt, die Niederösterreich voranbringen kann. Der Kurs ist klar. Wissen soll zur treibenden Kraft für eine lebenswerte Zukunft werden.