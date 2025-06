Niederösterreichs Badeseen glänzen mit Top-Wasserqualität

Das aktuelle Sommerwetter treibt die Menschen in Scharen an die Badeseen. In Niederösterreich genießen sie dabei ein besonderes Plus, denn das Wasser dort ist nachweislich sauber und klar. Die aktuellen Ergebnisse zur Wasserqualität laden zum sorglosen Badevergnügen ein.

Insgesamt 28 Badestellen in Niederösterreich zählen zu den sogenannten EU-Badegewässern. Sie unterliegen strengen internationalen Standards und werden regelmäßig auf ihre Wasserqualität überprüft. Die erste Probeentnahme beginnt bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Start der Badesaison am 15. Juni. Danach folgen Untersuchungen im Abstand von jeweils 14 Tagen.

Die Wasserqualität am Lunzer See ist ausgezeichnet. © NÖ Werbung/Michael Liebert

Auch heuer zeichnen die Prüfer ein erfreuliches Bild. 26 der getesteten Badestellen erhielten die Bewertung "ausgezeichnet". Lediglich zwei Standorte, nämlich der Ratzersdorfer See in St. Pölten und das Aubad in Tulln, wurden mit der Note "gut" beurteilt.

Wenn Gefahr droht, folgt die Warnung sofort

Die Wasserqualität der Gewässer wird in vier Kategorien eingestuft. Diese reichen von "ausgezeichnet" über "gut" bis hin zu "ausreichend" und "mangelhaft". Rund 150 Wasserproben entnehmen die Fachleute pro Jahr. Falls dabei gesundheitsschädliche Werte auftreten, greift ein klares Sicherheitsprotokoll.

Landesrätin Eva Prischl ist über das Prüfergebnis erfreut. © Werner Jäger

"Ergibt sich bei der Beurteilung eine unmittelbare Gefährdung der Gesundheit der Badenden, so wird dies unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde und dem Land Niederösterreich mitgeteilt“, erklärt Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ). In einem solchen Fall folgen deutlich sichtbare Warnhinweise am Ufer. Damit wird das Baden an der betroffenen Stelle sofort untersagt.

Vertrauen in die Qualität wächst mit jedem Test

Landesrätin Prischl betont die Bedeutung der aktuellen Ergebnisse. "Viele suchen in diesen Tagen Abkühlung in den wunderschönen niederösterreichischen Seen. Umso wichtiger ist die Botschaft, dass die Wasserqualität hoch ist und keine Gesundheitsgefahren lauern", so die Politikerin. Die Bevölkerung kann sich laut ihrer Aussage auf die geprüfte Sicherheit verlassen.

Im europäischen Vergleich zählen die niederösterreichischen Badegewässer seit Jahren zur Spitze. Die ausgezeichneten Bewertungen bestätigen erneut, dass die Region Maßstäbe in Sachen Wasserqualität setzt. Wer hier ins kühle Nass springt, darf das mit gutem Gewissen tun.