Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
NÖ Impfbus tourt wieder durchs Land
© NLK Filzwieser

Gesundheits-Vorsorge

NÖ Impfbus tourt wieder durchs Land

07.11.25, 14:43
Teilen

Kostenlose Impfungen gegen Influenza, HPV und Masern sind ab 13. November wieder im Impfbus erhältlich. 

Am 13. November startet in Korneuburg der NÖ Impfbus mit seiner Herbsttour. Angeboten werden diesmal kostenlose Impfungen gegen Influenza, Humane Papillomviren (HPV) und Masern. "Der NÖ Impfbus wird in 13 Städten Halt machen und kostenlos, ohne Voranmeldung, Impfungen sowie Beratungen niederschwellig anbieten“, informiert NÖ Gesundheitslandesrätin Eva Prischl. Weitere Stationen sind neben Korneuburg, Krems/Donau, Hollabrunn, Waidhofen/Thaya, Zwettl, Bruck/Leitha, Lilienfeld, Horn, Perchtoldsdorf, Wiener Neustadt, Tulln, Amstetten und Mistelbach.

Zum mobilen Impfbus mitzubringen sind die E-Card und der Impfpass. Nicht geimpft werden schwangere Frauen, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen mit Fieber oder Personen mit bekannten allergischen Reaktionen. "Wir schützen uns mit einer Impfung selbst, wir schützen aber auch die Gemeinschaft und vor allem vulnerable Menschen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen können“, hält die Landesrätin fest und weist speziell noch auf die kostenlose HPV-Impfung hin: "Im Rahmen der laufenden Gratis-Nachholimpfaktion für alle zwischen 21 und 30 Jahren gibt es noch bis 31.12. 2025 die Möglichkeit die erste Dosis und bis 30.06.2026 die zweite nachzuholen. Ab 2026 liegt die Altersgrenze für alle, die mit der Impfserie starten, wieder unter 21 Jahren.“

"Die Impfungen gegen Masern, HPV und Influenza sind unverzichtbare Bausteine der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Sie beugen gegen Infektionskrankheiten vor, dämmen ihre Verbreitung ein und verhindern schwere Krankheitsverläufe. Eine informierte und verantwortungsbewusste Impfentscheidung ist daher ein wesentlicher Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft“, so NÖ Sanitätsdirektorin Regina Klenk. 

Das ist der NÖ Impfbus – Fahrblan

Donnerstag, 13.11.2025

Korneuburg: 12.00 – 20.00 Uhr, Hauptplatz Korneuburg (Höhe Nr. 37), 2100 Korneuburg


Freitag, 14.11.2025

Krems an der Donau: 12.00 – 20.00 Uhr, Dreifaltigkeitsplatz, 3500 Krems an der Donau


Samstag, 15.11.2025

Hollabrunn: 10.00 – 18.00 Uhr, Hauptplatz, 2020 Hollabrunn


Montag, 17.11.2025

Waidhofen an der Thaya: 10.00 – 13.00 Uhr, Franz-Leisser-Straße 2 (vor dem Stadtsaal), 3830 Waidhofen an der Thaya

Zwettl: 14.30 – 20.00 Uhr, Gartenstraße 3 (vor dem Stadtamt), 3910 Zwettl


Dienstag, 18.11.2025

Bruck an der Leitha: 12.00 – 20.00 Uhr, Hauptplatz Bruck an der Leitha (Parkstreifen vor dem Schulpark), 2460 Bruck an der Leitha


Mittwoch, 19.11.2025

Lilienfeld: 12.00 – 20.00 Uhr, Dörflstraße 4 (vor dem Gemeindeamt), 3180 Lilienfeld


Donnerstag, 20.11.2025

Horn: 12.00 – 20.00 Uhr, Raabser Straße 34 (bei der Arena Horn), 3580 Horn


Freitag, 21.11.2025

Perchtoldsdorf: 12.00 – 20.00 Uhr, Marktplatz (vor dem Rathaus), 2380 Perchtoldsdorf


Samstag, 22.11.2025

Wiener Neustadt: 10.00 – 18.00 Uhr, Hauptplatz, 2700 Wiener Neustadt


Montag, 24.11.2025

Tulln an der Donau: 12.00 – 20.00 Uhr, Nibelungenplatz, 3430 Tulln an der Donau


Dienstag, 25.11.2025

Amstetten: 12.00 – 20.00 Uhr, Stadionstraße 12 (Parkplatz der Johann Pölz-Halle), 3300 Amstetten


Mittwoch, 26.11.2025

Mistelbach: 12.00 – 20.00 Uhr, Franz Josef-Straße 43, 2130 Mistelbach

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden