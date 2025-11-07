NÖ Impfbus tourt wieder durchs Land

Kostenlose Impfungen gegen Influenza, HPV und Masern sind ab 13. November wieder im Impfbus erhältlich.
Am 13. November startet in Korneuburg der NÖ Impfbus mit seiner Herbsttour. Angeboten werden diesmal kostenlose Impfungen gegen Influenza, Humane Papillomviren (HPV) und Masern. "Der NÖ Impfbus wird in 13 Städten Halt machen und kostenlos, ohne Voranmeldung, Impfungen sowie Beratungen niederschwellig anbieten“, informiert NÖ Gesundheitslandesrätin Eva Prischl. Weitere Stationen sind neben Korneuburg, Krems/Donau, Hollabrunn, Waidhofen/Thaya, Zwettl, Bruck/Leitha, Lilienfeld, Horn, Perchtoldsdorf, Wiener Neustadt, Tulln, Amstetten und Mistelbach.
Zum mobilen Impfbus mitzubringen sind die E-Card und der Impfpass. Nicht geimpft werden schwangere Frauen, Personen mit geschwächtem Immunsystem, Personen mit Fieber oder Personen mit bekannten allergischen Reaktionen. "Wir schützen uns mit einer Impfung selbst, wir schützen aber auch die Gemeinschaft und vor allem vulnerable Menschen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen können“, hält die Landesrätin fest und weist speziell noch auf die kostenlose HPV-Impfung hin: "Im Rahmen der laufenden Gratis-Nachholimpfaktion für alle zwischen 21 und 30 Jahren gibt es noch bis 31.12. 2025 die Möglichkeit die erste Dosis und bis 30.06.2026 die zweite nachzuholen. Ab 2026 liegt die Altersgrenze für alle, die mit der Impfserie starten, wieder unter 21 Jahren.“
"Die Impfungen gegen Masern, HPV und Influenza sind unverzichtbare Bausteine der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Sie beugen gegen Infektionskrankheiten vor, dämmen ihre Verbreitung ein und verhindern schwere Krankheitsverläufe. Eine informierte und verantwortungsbewusste Impfentscheidung ist daher ein wesentlicher Beitrag zu einer gesunden Gesellschaft“, so NÖ Sanitätsdirektorin Regina Klenk.
Das ist der NÖ Impfbus – Fahrblan
Donnerstag, 13.11.2025
Korneuburg: 12.00 – 20.00 Uhr, Hauptplatz Korneuburg (Höhe Nr. 37), 2100 Korneuburg
Freitag, 14.11.2025
Krems an der Donau: 12.00 – 20.00 Uhr, Dreifaltigkeitsplatz, 3500 Krems an der Donau
Samstag, 15.11.2025
Hollabrunn: 10.00 – 18.00 Uhr, Hauptplatz, 2020 Hollabrunn
Montag, 17.11.2025
Waidhofen an der Thaya: 10.00 – 13.00 Uhr, Franz-Leisser-Straße 2 (vor dem Stadtsaal), 3830 Waidhofen an der Thaya
Zwettl: 14.30 – 20.00 Uhr, Gartenstraße 3 (vor dem Stadtamt), 3910 Zwettl
Dienstag, 18.11.2025
Bruck an der Leitha: 12.00 – 20.00 Uhr, Hauptplatz Bruck an der Leitha (Parkstreifen vor dem Schulpark), 2460 Bruck an der Leitha
Mittwoch, 19.11.2025
Lilienfeld: 12.00 – 20.00 Uhr, Dörflstraße 4 (vor dem Gemeindeamt), 3180 Lilienfeld
Donnerstag, 20.11.2025
Horn: 12.00 – 20.00 Uhr, Raabser Straße 34 (bei der Arena Horn), 3580 Horn
Freitag, 21.11.2025
Perchtoldsdorf: 12.00 – 20.00 Uhr, Marktplatz (vor dem Rathaus), 2380 Perchtoldsdorf
Samstag, 22.11.2025
Wiener Neustadt: 10.00 – 18.00 Uhr, Hauptplatz, 2700 Wiener Neustadt
Montag, 24.11.2025
Tulln an der Donau: 12.00 – 20.00 Uhr, Nibelungenplatz, 3430 Tulln an der Donau
Dienstag, 25.11.2025
Amstetten: 12.00 – 20.00 Uhr, Stadionstraße 12 (Parkplatz der Johann Pölz-Halle), 3300 Amstetten
Mittwoch, 26.11.2025
Mistelbach: 12.00 – 20.00 Uhr, Franz Josef-Straße 43, 2130 Mistelbach