NÖ-Tourismus erholt sich nach Hochwasser-Katastrophe

Im September vergangenes Jahr sind die Nächtigungszahlen aufgrund des Hochwassers stark zurückgegangen. Logischerweise. Dieses Jahr fällt der Monat im Vergleich dazu wieder deutlich besser aus.

Bundesweit handelt es sich touristisch gesehen um den zweitstärksten September, nur 2023 gab es mehr Nächtigungen: Österreichweit sind die Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr im September um mehr als 7 Prozent auf 12,18 Millionen gestiegen. Mehr als 710.000 Menschen haben laut den vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria im September in Niederösterreich übernachtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es um rund 60.000 weniger. Grund war unter anderem das schwere Hochwasser, das den Tourismus naturgemäß stark beeinflusst hat.

Generell freut sich die Branche in Österreich aber über einen starken Sommer: Vergleicht man den Zeitraum zwischen Mai und September, sind laut Statistik Austria nur in den Jahren 1980 und 1981 mehr Nächtigungen verzeichnet worden.

Tourismus in Niederösterreich stärker wetterabhängig

In Niederösterreich sieht die Situation allerdings etwas anders aus: Heuer war vergleichsweise "nur“ der zehntstärkste September von 52 aufgezeichneten Jahren. In jüngster Vergangenheit wurden im September etwa in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2023 mehr Nächtigungen verzeichnet.

Der Tourismus in Niederösterreich sei mehr vom Wetter beeinflusst, sagt Karin Rosenberger, Obfrau der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich: "Buchungen erfolgten auch in diesem Monat sehr kurzfristig und stark wetterabhängig.“ Auch regionale Faktoren wie Veranstaltungen, Weinkultur, Tagungsgeschäft und Ausflugsverkehr würden mitspielen.

Bester September im Jahr 1991

Den bundesweiten Nächtigungsboom im September erklärt sich Rosenberger vor allem mit der Stärke der alpinen und städtischen Tourismusregionen. Der Tourismus in Niederösterreich sei stärker von regionalen, saisonalen und ereignisbedingten Einflüssen geprägt, genauso wie vom Kurzurlaubstourismus.

Der beste September in Niederösterreich war jener im Jahr 1991 – damals gab es fast 770.000 Übernachtungen. Der „Hochwasser“-September des Vorjahres landet auf Rang 34 von 52 aufgezeichneten Jahren. Die meisten Gäste, die in Österreich übernachtet haben, kamen aus dem Ausland und da vor allem aus Deutschland, gefolgt von den Niederlanden, Schweiz und Liechtenstein.