NÖ-Ziele für Urlaub zu den Fenstertagen

Wer sich auch an den Tagen zwischen den kommenden Feiertagen frei nehmen kann, sollte eine Reise durch Niederösterreich planen.

Die kommenden Fenstertage rund um Christis Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sind ideal für einen Kurzurlaub. Dabei können Gäste in Niederösterreich Kultur und Kulinarik in kurzer Zeit erleben.

Den Wein einmal eingehender studieren

Sanfte Hügel, weitläufige Kellergassen und echte Winzerkultur: Das Weinviertel ist ein Ort zum Durchatmen. Mit geführten Erlebnissen wie dem „wein.gut.schauen“ oder dem „Sunset Tasting“ lässt sich die Welt des Weines erleben. Wandreln Radlen und Genießen locken wiederum an die Donau. Am "Welterbesteig" geht es von Krems über Dürnstein mit seinem berühmten blauen Turm bis nach Spitz. Beeindruckende Ausblicke, Burgruinen und Heurigen begleiten diesen Weg. Dazu gibt es Kulinarik mit "Wachau-Triple" von "Genuss on tour". Zu Fuß durch geht es dabei durch die malerische Landschaft zu drei unterschiedlichen Top-Restaurants, wo je ein Gang mit regionaler Weinbegleitung genossen werden kann. Mit dem Rad kann man die "Römer Tour" in Carnuntum erfahren.

Entschleunigung im Waldviertel oder im Wienerwald finden

Das Waldviertel bietet Mohn-Spezialitäten: Eine Genussreise kann im Mohndorf Armschlag beginnen. Wer es aktiver mag, kann die Wanderung am Druidenweg Ysperklamm Nr. 31 beschreiten.

Ysperklamm, Druidenweg. © Line Sulzbacher ×

Vom 29. Mai bis 1. Juni dreht sich in der Thermenregion alles um den Wein. Beim Weinfestival Thermenregion warten Sektfrühstück, Verkostungen und eine kulinarische Oldtimer-Genusstour – bei der man „von Gang zu Gang“ fährt und in 7 verschiedenen Lokalen jeweils einen Gang und die dazu passenden Weine erhält. Den Abschluss bildet ‚Wein im Park‘ im Kurpark Baden, wo sich an die 50 Winzerinnen und Winzer aus der Region mit ihren Weinen vorstellen.