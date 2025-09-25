Alles zu oe24VIP
Nur 250.000 Euro: Erstmals wird evangelische Kirche verkauft
Heidenreichstein

Heidenreichstein

Nur 250.000 Euro: Erstmals wird evangelische Kirche verkauft

25.09.25, 11:14


Ein Verkauf einer Kirche ist in Niederösterreich wirklich keine große Meldung mehr, doch diesmal erwischt es erstmals eine evangelische Kirche. Das Geld für eine Sanierung fehlt, zu haben ist der Bau wohl um nur 250.000 Euro!

Im Besitz ist die Kirche in Heidenreichstein von der evangelischen Pfarrgemeinde Gmünd - Waidhofen/Thaya und ist damit eine von drei. Diese feierte erst kürzlich ihr 100-jähriges Bestehen.

Während die Friedenskirche in Gmünd und die Kirche der frohen Botschaft in Waidhofen gut besucht sind, wie es heißt, fehlen in der Versöhnungskirche die Leute. Nur 36 Mitglieder zählt die Gemeinde dort, wie Pfarrerin Dace Dislere–Musta erklärte.

Einzig mögliche Lösung

Auch deshalb fehlen die Mittel (und die Notwendigkeit), um das sanierungsbedürftige Dach zu reparieren. Um Religionsunterricht, Gottesdienste sowie Hausbesuche weiter zu ermöglichen, braucht es also einen Verkauf. Der geschätzte Preis? Nur 250.000 Euro. Darum bekommt man heutzutage oftmals nicht einmal ein Eigenheim.

Eine Maklerin wird demnächst beauftragt, noch sind also einige Schritte zu gehen. Bereits seit drei Jahren besteht das Thema, für andere Lösungen - wie eine Umwidmung - fehlten schlichtweg die Mittel.



