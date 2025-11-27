ÖBB & Post: 50 neue 24/7-Poststationen an Bahnhöfen

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Österreichische Post AG starten eine Kooperation zur Errichtung von 24/7 Poststationen vor Bahnhöfen. Dabei soll auch der erste Einsatz von energieautarken Poststationen mit Photovoltaikmodulen kommen.

In den nächsten Monaten werden österreichweit rund 50 neue 24/7 Poststationen bei den Bahnhöfen der ÖBB errichtet. Dabei kommen auch erstmals energieautarke Poststationen zum Einsatz, die sich über ein Photovoltaikmodul auf dem Dach selbst mit Strom versorgen.

Auftakt beim Bahnhof in Leobendorf: Premiere mit Photovoltaik

Die gemeinsame Inbetriebnahme der 24/7 Poststation vor dem Bahnhof im niederösterreichischen Leobendorf markiert den offiziellen Start der Kooperation. Die Poststation verfügt über mehr als 50 Fächer und befindet sich direkt vor dem Bahnhofsgebäude, gegenüber der Park & Ride-Parkplätze. Sie ist ab sofort rund um die Uhr für die Abholung oder den Versand von vorfrankierten Paketen (Retourenlabel oder Paketmarke) zugänglich.

Die neue 24/7 Poststation verfügt zudem erstmals über ein eigenes Photovoltaikmodul und einen eingebauten Akku, wodurch kein Anschluss an das Stromnetz erforderlich ist. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung sorgt das Photovoltaikmodul nicht nur für die laufende Versorgung, sondern lädt auch den Akku für die Verwendung bei Schlechtwetter oder am Abend. Die Post wird diesen neuen Typ an energieautarken 24/7 Poststationen nun auch laufend bei weiteren neuen Standorten zum Einsatz bringen.

Erste geplante Standorte in den Bundesländern

Die Kooperation von ÖBB und Post wird in den nächsten Monaten kontinuierlich auf ganz Österreich ausgerollt. Die ersten konkreten Standorte stehen bereits fest und die neuen 24/7 Poststationen werden in den kommenden Wochen installiert:

Niederösterreich:

2405 Bad Deutsch-Altenburg

2483 Ebreichsdorf

2870 Aspang-Markt

Burgenland:

7301 Deutschkreutz