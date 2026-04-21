Öffi-Revolution in NÖ: Taxi auf Knopfdruck

Der öffentliche Verkehr in der Region Römerland Carnuntum wird nach dem „leopoldi-Prinzip“ der NÖVOG neu organisiert.

Ab Sommer 2027 wird der öffentliche Verkehr zwischen Ebreichsdorf, Schwechat, Bruck an der Leitha und Hainburg auf den Kopf gestellt – und das zum Wohl der Fahrgäste. Das neue leopoldi-System kombiniert klassische Linienbusse mit modernen Anrufsammeltaxis. LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) persönlich macht Tempo!

10-Minuten-Takt

Die neuen leopoldi-Linienbusse bedienen künftig die stärksten Achsen der Region – und das im Expresstempo:

• Wien – Schwechat – Bruck/Leitha: 30-Minuten-Takt

• Bruck/Leitha – Hainburg: Stunden-Takt

• Wien Simmering (U3) – Schwechat: Sensationeller 10-Minuten-Takt durch drei überlagerte Regionalbuslinien!

Für Pendler, Schüler und alle, die täglich auf den Bus angewiesen sind – ein echter Gamechanger!

Taxi auf Knopfdruck

Wo der Linienbus nicht hinkommt, übernimmt das leopoldi Anrufsammeltaxi – und zwar genau dann, wenn man es braucht! Bestellen per Telefon oder über die poldi App – fertig. Landbauer schwärmt: „Pendler, Schüler und Senioren sollen ein Angebot vorfinden, das ihren Lebensrealitäten gerecht wird. So schaffen wir ein Öffi-System, auf das sich die Menschen verlassen können!"

Diese Termine sind wichtig

Am 22. und 29. April informieren NÖVOG-Experten die Gemeindevertreter der Region über das Mammutprojekt. Betriebsstart ist Mitte 2027 – und dann soll alles reibungslos funktionieren! Und das ist erst der Anfang: Nach dem Römerland Carnuntum steht bereits das nächste Großprojekt in den Startlöchern – „Weinviertel West" ist kurz vor der Zielgeraden! Niederösterreich macht Ernst – und holt den ländlichen Raum endlich ins Öffi-Zeitalter. Gut so!