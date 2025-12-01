Patrick Mayer ist neuer Vorsitzender der JW NÖ

Patrick Mayer aus Grafenegg (Bezirk Krems) wurde zum neuen Landesvorsitzenden der Jungen Wirtschaft NÖ gewählt. Er übernimmt die Agenden von Katharina Alzinger-Kittel.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Interessen junger Unternehmerinnen und Unternehmer weiter zu stärken. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wollen wir als nächste Generation Innovation und unternehmerischen Mut nach vorne bringen“ betont der neue JW-Landesvorsitzende Patrick Mayer direkt nach seiner Wahl.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neuen Vorsitzenden: "Die Junge Wirtschaft ist eine treibende Kraft für Unternehmergeist und Zukunftsorientierung in Niederösterreich. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen klare Perspektiven, weniger bürokratische Hürden und echte Anerkennung für ihre Leistungen. Patrick Mayer wird mit seinem neugewählten Team wichtige Impulse für Niederösterreichs junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer setzen.“

Einstimmig gewählt

Mayer wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft NÖ gewählt. Der 31-Jährige stammt aus einer Unternehmerfamilie und wusste bereits mit 17 Jahren, dass auch er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte. Heute ist er Geschäftsführer der Kerzenmanufaktur "Kremser Kerzen“ und als Unternehmensberater tätig. Seine Erfahrungen möchte er nun auch interessenpolitisch einsetzen: "Wir als Junge Wirtschaft müssen der Stachel sein, der unangenehme Fragen stellt, der Wirtschaft und Politik vorantreibt und mitentscheidet. Dazu braucht es einen engen Austausch mit der Politik. Wir müssen Gas geben, mutig und frech sein.“

Neu sind auch beide Stellvertreter: Anita Neusser (Purkersdorf) und Lukas Karl (Zwettl). Somit scheiden neben der bisherigen Vorsitzenden Katharina Alzinger-Kittel auch ihre Stellvertreter Stephan Pichler-Holzer und Philipp Monihart aus dem JW NÖ-Vorstand aus. Alzinger-Kittel hat sich in den vergangenen drei Jahren intensiv für das Thema Betriebsnachfolge eingesetzt: "Es war mir eine große Ehre, die Stimme der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in Niederösterreich zu sein. Großer Dank gilt meinem gesamten Team, das mit Einsatz und Leidenschaft dazu beigetragen hat, die Junge Wirtschaft NÖ als starke Stimme für die nächste Unternehmergeneration zu positionieren. Ich wünsche Patrick Mayer und seinem Team viel Erfolg und Mut für neue Wege.“

Der neue JW-Landesvorsitzende hat bereits konkrete Pläne für seine Amtszeit: Mayer möchte sich verstärkt dem Thema Digitalisierung widmen. "Wir müssen unsere Betriebe und den Verwaltungsapparat effizienter gestalten – da führt kein Weg an Automatisierung vorbei.“