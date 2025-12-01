Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Wechsel an der Spitze der Jungen Wirtschaft NÖ (v.l.): WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der frisch gewählte JW-Landesvorsitzende Patrick Mayer, Vorgängerin Katharina Alzinger-Kittel und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. 
© WKNÖ

Neubestellung

Patrick Mayer ist neuer Vorsitzender der JW NÖ

01.12.25, 12:17
Teilen

Patrick Mayer aus Grafenegg (Bezirk Krems) wurde zum neuen Landesvorsitzenden der Jungen Wirtschaft NÖ gewählt. Er übernimmt die Agenden von Katharina Alzinger-Kittel. 

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Interessen junger Unternehmerinnen und Unternehmer weiter zu stärken. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wollen wir als nächste Generation Innovation und unternehmerischen Mut nach vorne bringen“ betont der neue JW-Landesvorsitzende Patrick Mayer direkt nach seiner Wahl.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neuen Vorsitzenden: "Die Junge Wirtschaft ist eine treibende Kraft für Unternehmergeist und Zukunftsorientierung in Niederösterreich. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen klare Perspektiven, weniger bürokratische Hürden und echte Anerkennung für ihre Leistungen. Patrick Mayer wird mit seinem neugewählten Team wichtige Impulse für Niederösterreichs junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer setzen.“

Einstimmig gewählt

Mayer wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft NÖ gewählt. Der 31-Jährige stammt aus einer Unternehmerfamilie und wusste bereits mit 17 Jahren, dass auch er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte. Heute ist er Geschäftsführer der Kerzenmanufaktur "Kremser Kerzen“ und als Unternehmensberater tätig. Seine Erfahrungen möchte er nun auch interessenpolitisch einsetzen: "Wir als Junge Wirtschaft müssen der Stachel sein, der unangenehme Fragen stellt, der Wirtschaft und Politik vorantreibt und mitentscheidet. Dazu braucht es einen engen Austausch mit der Politik. Wir müssen Gas geben, mutig und frech sein.“

Neu sind auch beide Stellvertreter: Anita Neusser (Purkersdorf) und Lukas Karl (Zwettl). Somit scheiden neben der bisherigen Vorsitzenden Katharina Alzinger-Kittel auch ihre Stellvertreter Stephan Pichler-Holzer und Philipp Monihart aus dem JW NÖ-Vorstand aus. Alzinger-Kittel hat sich in den vergangenen drei Jahren intensiv für das Thema Betriebsnachfolge eingesetzt: "Es war mir eine große Ehre, die Stimme der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer in Niederösterreich zu sein. Großer Dank gilt meinem gesamten Team, das mit Einsatz und Leidenschaft dazu beigetragen hat, die Junge Wirtschaft NÖ als starke Stimme für die nächste Unternehmergeneration zu positionieren. Ich wünsche Patrick Mayer und seinem Team viel Erfolg und Mut für neue Wege.“

Der neue JW-Landesvorsitzende hat bereits konkrete Pläne für seine Amtszeit: Mayer möchte sich verstärkt dem Thema Digitalisierung widmen. "Wir müssen unsere Betriebe und den Verwaltungsapparat effizienter gestalten – da führt kein Weg an Automatisierung vorbei.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden