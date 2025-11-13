Pielach wird renaturiert

Die Bauarbeiten für das Renaturierungsprojekt "LIFE IRIS“ haben jetzt in Ober-Grafendorf und Weinburg gestartet.

"Wir geben unseren Flüssen wieder mehr Platz! Das hilft im Hochwasserfall, schafft aber auch Refugien für Pflanzen und Tiere und schafft Naherholungsräume für die Bevölkerung. Jetzt bekommt die Pielach neue Flussräume und strukturreiche Ufer,“ gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) bekannt. Durch gezielte Aufweitungen sollen der Pielach wieder mehr Raum gegeben werden und dadurch eine Verbesserung des Hochwasserschutzes durch Schaffung und Wiederanbindung natürlicher Retentionsräume geschafft werden. Gleichzeitig sollen gewässerökologischen Defizite, wie die bisher mangelnde Strukturvielfalt, die starke Eintiefung des Flussbetts, Wanderhindernisse für Fische, die infolge der Pielach-Regulierung geschaffen wurden, behoben werden. Zu den naturräumlichen Schätzen des Pielachtales gehören seltene Arten wie der Eisvogel oder der Huchen. In der Pielach findet sich bis heute eine der letzten selbständig reproduzierenden Populationen dieser eindrucksvollen, auch "Donaulachs“, genannten Fischart. Durch den Einbau von Strukturelementen (Buhnen, Totholzpakete) und die Entfernung von Wanderhindernissen, soll zudem die eigendynamische Entwicklung der Pielach in einem ca. 5,6 km langen und mit den Grundeigentümern abgestimmten Entwicklungskorridor (insgesamt 52 ha) angestoßen werden. Flächen im Ausmaß von 32 ha werden gekauft, finanziell entschädigt oder in einem Flurbereinigungsverfahren der Agrarbezirksbehörde wertgleich getauscht.

Ökologische Aufwertung

Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ): "Für Ober-Grafendorf bedeutet dieses Projekt einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft: Die Pielach wird nicht nur ökologisch aufgewertet, sondern auch als Erholungs- und Begegnungsraum für die Bevölkerung neu erlebbar. Gemeinsam mit unseren Partnergemeinden und dem Land Niederösterreich leisten wir damit einen wertvollen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Artenvielfalt und Lebensqualität im Pielachtal.“

Zur Finanzierung

Für die Finanzierung dieses Projekts stehen in Summe ca. 4,2 Mio. Euro aus verschiedenen Fördertöpfen zur Verfügung (EU LIFE IRIS, Umweltförderung, Biodiversitätsfonds und NÖ Landschaftsfonds). Die Europäische Union unterstützt mit einem Beitrag von ca. 0,7 Mio. Euro, der Bund mit etwas mehr als 2,6 Mio. Euro, das Land Niederösterreich mit knapp 0,8 Mio. Euro. Der Restbetrag von ca. 0,1 Mio. Euro wird vom Förderungsinteressenten, dem Pielach-Wasserverband, getragen.