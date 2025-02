Rekord: Über halbe Milliarde Euro für NÖ-Wohnbauförderung

Das Land NÖ investiert heuer eine Rekordsumme in den geförderten Wohnbau.

"Leistbares Wohnen bleibt ein zentrales Anliegen des Landes Niederösterreich. Wir setzen gezielt Maßnahmen, um den Wohnbau zu stärken und leistbaren Wohnraum zu schaffen. 2025 wird der Wohnbauförderungsbeitrag durch Landesmittel verdoppelt - ein klares Zeichen für unseren Einsatz in diesem wichtigen Bereich", erklärte Christian Gepp, Wohnbausprecher der Volkspartei Niederösterreich, in der jüngsten Pressekonferenz der Arbeiterkammer NÖ.

Die geforderte Zweckbindung werde in Niederösterreich faktisch übererfüllt, denn: 2025 wird der Wohnbauförderungsbeitrag durch Landesmittel verdoppelt. Und auch in der Wohnbeihilfe zeigt sich eine klare Unterstützung für Mieter im Bundesland. So flossen 149,5 Millionen Euro in die Entlastung der laufenden Wohnkosten. Zudem wurden sämtliche 127 Millionen Euro an Bundesmitteln vollständig ausgeschöpft und direkt an die Bevölkerung "weitergegeben" - sei es in Form von Heizkostenzuschüssen, Wohnzuschüssen, Betriebskostenpauschalen oder dem NÖ Wohnbonus.

"Mit der neuen Wohnbaurichtlinie wird zusätzlich gezielt auf Junges Wohnen gesetzt, um jungen Familien und Berufseinsteigern den Zugang zu leistbarem Wohnraum zu erleichtern und langfristige Perspektiven zu schaffen. Zusammenfassend sei der Arbeiterkammer gesagt: Noch nie wurde so viel in den geförderten Wohnbau investiert wie 2024 - insgesamt 536,4 Millionen Euro“, so Gepp abschließend.