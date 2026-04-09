Schlüsselübergabe für 36 geförderte Mietwohnungen in Pottendorf

Gestern war es so weit: Am Hennebergplatz in Pottendorf wurden 36 geförderte Mietwohnungen offiziell übergeben – mitten im Herzen des Ortes, und trotzdem herrlich ruhig!

Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) persönlich kam zur Feier und machte klar, warum dieses Projekt so besonders ist: "Mit diesem Wohnbauprojekt schaffen wir leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum für Niederösterreichs Familien!" Großzügige Freibereiche, nachhaltige Bauweise – das ist nicht nur Wohnkomfort, das ist echte Lebensqualität!

Das steckt drin

Die Wohnungen haben 2 bis 4 Zimmer auf 51 bis 90 m² – für jeden was dabei! Und das Beste: JEDE Wohnung hat einen privaten Freiberiech – Balkon, Loggia, Dachterrasse oder sogar einen Eigengarten mit Terrasse und Gerätehaus. Dazu kommt ein Einlagerungsraum pro Einheit im Erdgeschoß.

Top-Ausstattung, grüne Technik – alles dabei!

Außenliegende Raffstores gegen die Sommerhitze

Barrierefrei per Aufzug erreichbar

Energiesparende Wärmepumpen-Fußbodenheizung

Glasfaser-Gemeinschafts-SAT-Anlage für TV und Internet

Photovoltaikanlage drückt die Stromkosten

Grünes Wohnen mit Natur im Garten!

In Kooperation mit „Natur im Garten" wurde das Projekt auch ökologisch auf Vordermann gebracht: Neu gepflanzte Bäume und eine extensive Dachbegrünung wirken wie eine natürliche Klimaanlage – gut für die Umwelt, gut für die Bewohner!

Kinderspielplatz, Fahrrad- und Kinderwagenkeller, Trockenraum – und die Kfz-Stellplätze können sogar für E-Autos nachgerüstet werden. Alles dran! Die Gesamtkosten sind rund 7,9 Millionen Euro: Investition in die Zukunft Niederösterreichs – und das sieht man!