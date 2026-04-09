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Schlüsselübergabe für 36 geförderte Mietwohnungen in Pottendorf
© NLK Khittl

Mit Freibereichen!

Schlüsselübergabe für 36 geförderte Mietwohnungen in Pottendorf

09.04.26, 10:27
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Gestern war es so weit: Am Hennebergplatz in Pottendorf wurden 36 geförderte Mietwohnungen offiziell übergeben – mitten im Herzen des Ortes, und trotzdem herrlich ruhig! 

Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) persönlich kam zur Feier und machte klar, warum dieses Projekt so besonders ist: "Mit diesem Wohnbauprojekt schaffen wir leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum für Niederösterreichs Familien!" Großzügige Freibereiche, nachhaltige Bauweise – das ist nicht nur Wohnkomfort, das ist echte Lebensqualität!
Das steckt drin
Die Wohnungen haben 2 bis 4 Zimmer auf 51 bis 90 m² – für jeden was dabei! Und das Beste: JEDE Wohnung hat einen privaten Freiberiech – Balkon, Loggia, Dachterrasse oder sogar einen Eigengarten mit Terrasse und Gerätehaus. Dazu kommt ein Einlagerungsraum pro Einheit im Erdgeschoß.

Top-Ausstattung, grüne Technik – alles dabei!

  • Außenliegende Raffstores gegen die Sommerhitze
  • Barrierefrei per Aufzug erreichbar
  • Energiesparende Wärmepumpen-Fußbodenheizung
  • Glasfaser-Gemeinschafts-SAT-Anlage für TV und Internet
  • Photovoltaikanlage drückt die Stromkosten

Grünes Wohnen mit Natur im Garten!

In Kooperation mit „Natur im Garten" wurde das Projekt auch ökologisch auf Vordermann gebracht: Neu gepflanzte Bäume und eine extensive Dachbegrünung wirken wie eine natürliche Klimaanlage – gut für die Umwelt, gut für die Bewohner!

Kinderspielplatz, Fahrrad- und Kinderwagenkeller, Trockenraum – und die Kfz-Stellplätze können sogar für E-Autos nachgerüstet werden. Alles dran! Die Gesamtkosten sind rund 7,9 Millionen Euro: Investition in die Zukunft Niederösterreichs – und das sieht man!

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