Schlüsselübergabe für 36 geförderte Mietwohnungen in Pottendorf

Gestern war es so weit: Am Hennebergplatz in Pottendorf wurden 36 geförderte Mietwohnungen offiziell übergeben – mitten im Herzen des Ortes, und trotzdem herrlich ruhig!
Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) persönlich kam zur Feier und machte klar, warum dieses Projekt so besonders ist: "Mit diesem Wohnbauprojekt schaffen wir leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum für Niederösterreichs Familien!" Großzügige Freibereiche, nachhaltige Bauweise – das ist nicht nur Wohnkomfort, das ist echte Lebensqualität!
Das steckt drin
Die Wohnungen haben 2 bis 4 Zimmer auf 51 bis 90 m² – für jeden was dabei! Und das Beste: JEDE Wohnung hat einen privaten Freiberiech – Balkon, Loggia, Dachterrasse oder sogar einen Eigengarten mit Terrasse und Gerätehaus. Dazu kommt ein Einlagerungsraum pro Einheit im Erdgeschoß.
Top-Ausstattung, grüne Technik – alles dabei!
- Außenliegende Raffstores gegen die Sommerhitze
- Barrierefrei per Aufzug erreichbar
- Energiesparende Wärmepumpen-Fußbodenheizung
- Glasfaser-Gemeinschafts-SAT-Anlage für TV und Internet
- Photovoltaikanlage drückt die Stromkosten
Grünes Wohnen mit Natur im Garten!
In Kooperation mit „Natur im Garten" wurde das Projekt auch ökologisch auf Vordermann gebracht: Neu gepflanzte Bäume und eine extensive Dachbegrünung wirken wie eine natürliche Klimaanlage – gut für die Umwelt, gut für die Bewohner!
Kinderspielplatz, Fahrrad- und Kinderwagenkeller, Trockenraum – und die Kfz-Stellplätze können sogar für E-Autos nachgerüstet werden. Alles dran! Die Gesamtkosten sind rund 7,9 Millionen Euro: Investition in die Zukunft Niederösterreichs – und das sieht man!