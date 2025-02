Schneeberger erneut als Bürgermeister Wr. Neustadts angelobt

34 von 37 Stimmen entfielen auf ÖVP-Politiker - Er steht bunter Stadtregierung vor und geht in seine dritte Amtszeit - Buchinger erste Vizebürgermeisterin, sie folgt auf Stocker

Klaus Schneeberger (ÖVP) ist in der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erneut zum Bürgermeister von Wiener Neustadt gewählt worden. Auf den bisherigen Stadtchef entfielen einer Aussendung zufolge 34 von 37 abgegebenen Stimmen. Neue Erste Vizebürgermeisterin wird Erika Buchinger von der Volkspartei. Sie folgt in der Funktion auf ÖVP-Chef Christian Stocker, der sein Gemeinderatsmandat zurückgelegt hat. Zweiter Vizebürgermeister bleibt Rainer Spenger (SPÖ).

Schneeberger, der in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Wiener Neustadt geht, steht einmal mehr einer bunten Stadtregierung vor. ÖVP (15 Mandate), SPÖ (11), FPÖ (8) und die Liste Kanber Demir (1) haben nach der Gemeinderatswahl vom 26. Jänner rasch ein Arbeitsübereinkommen fixiert. Weiters im Stadtparlament vertreten sind Grüne (4) und NEOS (1).

Einzigartige bunte Stadtregierung

"Die österreichweit einzigartige bunte Stadtregierung hat Wiener Neustadt in den letzten zehn Jahren fit für die Herausforderungen des dritten Jahrtausends gemacht. Darauf können wir nun in einer wieder ganz neuen Zusammenstellung der Regierung aufbauen", sagte Schneeberger nach seiner erneuten Wahl zum Bürgermeister. Er wird am (morgigen) Donnerstag in St. Pölten von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angelobt.

Mikl-Leitner erklärte, dass Wiener Neustadt für Niederösterreich nicht "irgendeine Stadt" sei. "Sie ist die zweitgrößte Stadt unseres Landes, sie ist prosperierender Wirtschaftsstandort, lebendiger Kulturstandort, ein entscheidender Bildungs- und Wissenschaftsstandort“, so die Landeshauptfrau.