Schock-Fund in Niederösterreich: In Langenzersdorf fand man die Leiche einer als vermisst gemeldeten Frau in einem PKW

Langenzersdorf. In Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) ist am Donnerstag die Leiche einer Frau in einem geparkten Auto gefunden worden. Vorerst war nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager unklar, ob es sich um einen bedenklichen Todesfall handelt. Auskunft darüber soll die Totenbeschau geben, die am Abend durchgeführt wurde.

Ein Ergebnis wurde von Baumschlager für Freitagvormittag in Aussicht gestellt. Gesichert sei, dass das Fahrzeug zum ersten Mal am Montag auf dem Parkplatz in Langenzersdorf gesehen worden war.