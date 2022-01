× Schwerer Betrug: Polizei jagt diesen Mann

Das Opfer übergab einen Betrag von 30.000 Euro und rund 500 Gramm Gold an einen vermeintlichen ''Zivil-Polizisten''.

Niederösterreich. Bei den Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt, Polizeiinspektion Burgplatz, wurde am 18. Jänner 2022, gegen 19.00 Uhr, Anzeige bezüglich eines vollendeten Polizeitrickbetrugs erstattet, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Eine 84-Jährige aus Wiener Neustadt gab an, dass eine weibliche unbekannte Täterin sie gegen 16.00 Uhr telefonisch kontaktiert und ihr mitgeteilt habe, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe. In weiterer Folge müsse eine Kaution bezahlt werden, da die Versicherung der Tochter für den Schaden nicht aufkommen würde und der Ehemann der Frau nur einen Teil bezahlen könne. Die 84-Jährige habe daraufhin einen Betrag von 30.000 Euro und rund 500 Gramm Gold an einen vermeintlichen "Zivil-Polizisten" vor ihrer Wohnanschrift übergeben. Als die Frau anschließend Kontakt mit dem Schwiegersohn aufgenommen habe sei ihr klar geworden, dass sie betrogen wurde.

Täterbeschreibung

Mann, ca. 175 cm groß, 20-30 Jahre alt, kräftige Statur, rundliches Gesicht. Er trug einen schwarzen Anorak mit einem Logo auf dem linken Arm, hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und sprach normales Deutsch ohne Akzent.

© LPD NÖ ×

Phantombild.

Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt, operativer Kriminaldienst, unter der Telefonnummer 059133-37-3333, erbeten.