SCS-Pop-Up: Blutspenden als Event

Insbesondere junge Menschen sollen angesprochen und zur Spende motiviert werden. Das Rote Kreuz möchte dabei Menschen "dort abholen, wo sie sich im Alltag bewegen".

Angesichts eines Engpasses bei Blutkonserven schlägt das Rote Kreuz neue Wege ein. Ein Pop-Up-Konzept ermöglicht ab (dem heutigen) Donnerstag Blutspenden in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling). Angesprochen werden sollen mit der Aktion insbesondere junge Menschen, so wird betont. Die Öffnungszeiten laufen vorerst von Montag bis Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr, ab Dezember sind Blutspenden zusätzlich auch samstags möglich sein.

Seitens der SCS wurde dem Roten Kreuz eine Fläche im Obergeschoß (Zugang über Eingang 3 oder das SCS-Parkhaus) kostenlos zur Verfügung gestellt. Errichtet wurde dort ein "aufmerksamkeitsstarker, moderner Raum". Eine Kooperation mit dem Möbelhaus Ikea soll Blutspenderinnen und -spendern eine "Einrichtung mit Wohlfühl-Atmosphäre" bieten, zudem werde mit Verpflegung im Ikea-Café aufgewartet.

"Mit dem Pop-Up in der Westfield Shopping City Süd setzen wir ein starkes Zeichen: Blutspenden soll nicht nur einfacher zugänglich sein, sondern auch ein modernes Erlebnis, das insbesondere junge Menschen anspricht", gab Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, als Zielsetzung aus. Das Pop-Up-Blutspenden in der SCS sei ein weiterer Baustein in der langfristigen Strategie des Roten Kreuzes, die Blutversorgung sicherzustellen und die Spende für die Bevölkerung so einfach wie möglich zu machen: "Wir möchten Menschen dort abholen, wo sie sich im Alltag bewegen."