Senta Berger eröffnete Bösendorfer Festival

Fulminante Premiere beim Bösendorfer Festival: Grande Dame Senta Berger glänzte zum ersten Mal zum Auftakt der neuen Spielsaison mit einer hingebungsvoll-humoristischen Darbietung, begleitet von Starpianist Florian Krumpöck.

"Wir sind stolz, dass die großen Namen der Theater- und Film-Welt bei uns in Wiener Neustadt im Rahmen des Bösendorfer Festivals Station machen, und wie weit über die Landesgrenzen hinaus, das Festival bereits bei Besucherinnen und Besuchern bekannt ist. Wir hätten uns keine Bessere als Senta Berger für die Premiere wünschen können. Sie gilt als Ausnahmekünstlerin mit Weltruf und vermag es, ihr Publikum in den Bann zu ziehen – wie man gesehen hat“, zeigte sich Bürgermeister Klaus Schneeberger vom gestrigen Abend begeistert.

Senta Berger und Starpianist Florian Krumpöck begeisterten das Publikum in den Kasematten. © Magistrat der Stadt Wiener Neustadt

Alfred Polgars "Sie und Er – oder die Himmelsmacht“ – stand gestern, am 6. Oktober, im Mittelpunkt der amüsanten Lesung von Schauspielstar Senta Berger, flankiert von musikalischen Perlen aus der Feder von Franz Schubert, Johannes Brahms, Frédéric Chopin und Johann Strauß, die von Florian Krumpöck zum Besten gegeben wurden. Mit Gefühl, Ironie und jeder Menge Humor in der Stimme brachte Berger das Publikum zum Lachen und erntete frenetischen Applaus sowie Standing Ovations. Wie keine andere verstand es die 84-jährige Wienerin, deren Weg bis nach Hollywood führte, das Publikum abzuholen, zu unterhalten und auf eine literarisch-musikalische Reise mitzunehmen.

Am 9. Oktober 2025 beginnt jetzt die Bösendorfer Festival Saison mit Brigitte Hobmeier und Manuel Rubey sowie Florian Krumpöck am Klavier. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18.30 Uhr in den Kasematten.