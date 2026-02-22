Alles zu oe24VIP
Skigebiete erweitern Angebot nach Neuschnee
© Ötscherlifte Lackenhof/David Fürnholzer

Skigebiete erweitern Angebot nach Neuschnee

22.02.26, 13:56
Am Freitag hat sich der Winter mit jeder Menge Neuschnee zurückgemeldet. Am Hochkar und am Ötscher konnten dadurch zusätzlich zehn Pistenkilometer präpariert werden. 

Bei den Ötscherliften Lackenhof war der Doppelsessellift "Großer Ötscher" mit Freitag erstmals seit der Saison 2023/2024 wieder in Betrieb. Beide Naturschneepisten, die schwarze "Große Ötscherpiste" und die rote "Riffelabfahrt", standen zur Verfügung. 

© Ötscherlifte Lackenhof/Florian Hahn

"Unsere anderen Skigebiete wie die Annaberger Lifte, die Erlebnisalm Mönichkirchen und die Wexl Arena St. Corona am Wechsel waren bereits im Vollbetrieb. Aber da ist der frische Naturschnee natürlich auch sehr willkommen!", sagt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. 

© Ötscherlifte Lackenhof/Florian Hahn

Beste Bedingungen am Hochkar

Aber auch bei den Hochkar Bergbahnen sind Pisten erstmals in diesem Winter für Wintersportler geöffnet worden: Die rote "Familienabfahrt oid-neiche", die blaue Carvingstrecke sowie die rote Draxlerlochabfahrt. "Der Neuschnee ist großartig für unsere Skigebiete, am Wochenende haben wieder zahlreiche Gäste die besonders guten Pistenbedingungen genossen. Besonders erfreulich ist, dass am Hochkar und am Ötscher zusätzlich rund 10 Pistenkilometer für den Publikumsskilauf präpariert und geöffnet werden konnten", freut sich die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

