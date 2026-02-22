Kultwurst „Kletzerl“ bald zurück in den Regalen

Das Kletzerl entstand Anfang der 90er Jahre, die kleinen Rohrwürstchen sind seither nicht nur bei Kindern beliebt.

OÖ. Im März sollen die bekannten „Kletzerl“-Hartwürstel in den Handel zurückkehren. Die Produktion beim Innviertler Wurstspezialisten Kletzl war nach der Insolvenz im Frühjahr 2024 zunächst eingestellt worden. Ende 2024 erhielt die Premium-Metzgerei Wasner aus Bad Birnbach in Bayern den Zuschlag für die Übernahme. Die Abwicklung erfolgte im März 2025.

„Die Rezeptur gilt als gut gehütetes Geheimnis“, so der neue Kletzl-Eigentümer. Die Rückkehr der Kultwurst aus regionalen, heimischen Zutaten in den Handel ist für März geplant. Das Sortiment wurde erweitert, neben Classic und Feurig wird es auch eine vegane Variante sowie eine mit Käse geben.

Am Wasner-Stammsitz in Bayern fehlten bislang die technischen Voraussetzungen für die Herstellung von Rohwürsten, Salami, Pökelwaren und Rohschinken. Diese Produktgruppen werden nun gebündelt am Standort im Innviertel produziert. 25 ehemalige Kletzl-Mitarbeiter konnten bereits wieder beschäftigt werden. Mittelfristig plant der neue Eigentümer, die Belegschaft auf rund 60 Personen zu erweitern.