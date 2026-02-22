Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kletzerl
© Wikimeat

Nach Insolvenz

Kultwurst „Kletzerl“ bald zurück in den Regalen

22.02.26, 13:31
Teilen

Das Kletzerl entstand Anfang der 90er Jahre, die kleinen Rohrwürstchen sind seither nicht nur bei Kindern beliebt. 

. Im März sollen die bekannten „Kletzerl“-Hartwürstel in den Handel zurückkehren. Die Produktion beim Innviertler Wurstspezialisten Kletzl war nach der Insolvenz im Frühjahr 2024 zunächst eingestellt worden. Ende 2024 erhielt die Premium-Metzgerei Wasner aus Bad Birnbach in Bayern den Zuschlag für die Übernahme. Die Abwicklung erfolgte im März 2025.  

„Die Rezeptur gilt als gut gehütetes Geheimnis“, so der neue Kletzl-Eigentümer. Die Rückkehr der Kultwurst aus regionalen, heimischen Zutaten in den Handel ist für März geplant. Das Sortiment wurde erweitert, neben Classic und Feurig wird es auch eine vegane Variante sowie eine mit Käse geben.

Am Wasner-Stammsitz in Bayern fehlten bislang die technischen Voraussetzungen für die Herstellung von Rohwürsten, Salami, Pökelwaren und Rohschinken. Diese Produktgruppen werden nun gebündelt am Standort im Innviertel produziert. 25 ehemalige Kletzl-Mitarbeiter konnten bereits wieder beschäftigt werden. Mittelfristig plant der neue Eigentümer, die Belegschaft auf rund 60 Personen zu erweitern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen