  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
© Getty/Symbolbild

Als Anfänger

Skifahrer (11) prallte in Holzzaun: schwer verletzt

22.02.26, 13:28
Der Skianfänger geriet in den Tiefschnee und konnte seine Bretter nicht mehr steuern. 

Ein Elfjähriger hat sich am Samstag bei seinen ersten Versuchen auf Skiern am Hochficht in Klaffer (Bezirk Rohrbach) schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Der Bub war seiner 32-jährigen Instruktorin am rechten Pistenrand der Reischlbergabfahrt gefolgt.

Schon kurz nach Beginn der Skifahrt geriet er in den Tiefschnee am Pistenrand und konnte seine Bretter nicht mehr steuern. Das Kind krachte ungebremst gegen einen Holzzaun, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Bub aus Deutschland wurde vom Pistenpersonal mit dem Skidoo ins Tal befördert. Dort brachte man ihn nach der medizinischen Erstversorgung in ein deutsches Krankenhaus.

