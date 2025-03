Skimeisterschaft: Spannung und Spitzensport am Hochkar

Am 3. und 4. April 2025 steigt mit der "Österreichischen alpinen Skimeisterschaft" für Damen und Herren in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom das sportliche Großereignis nach 1988, 2002 und 2017 auch wieder im Jahr 2025 in Göstling am Hochkar in Niederösterreich.

Während viele andere Skigebiete bereits geschlossen wurden, konnte bei der Schneekontrolle durch Michaela Dorfmeister sowie bei der Sitzung des OK-Teams grünes Licht für die Durchführung der Österreichischen alpinen Skimeisterschaft 2025 in Göstling-Hochkar in Niederösterreich gegeben werden. Michaela Dorfmeister berichtet, dass auf der Rennstrecke derzeit genug Schnee liegt und sie kein Problem sieht, die Rennen gut über die Bühne zu bringen. Am 3. und 4. April 2025 steigt damit nun also mit der „Österreichischen alpinen Skimeisterschaft“ für Damen und Herren in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom das skisportliche Großereignis im Jahr 2025 . Gegenüber den bisherigen Auflagen der ÖM in Göstling-Hochkar bietet die ÖM 2025 Besonderes, denn dieses Jahr werden die Damen- und Herrenbewerbe an nur zwei Tagen an einem Ort ausgetragen. Vier Bewerbe in zwei Tagen und über 200 Ski-Athleten je Tag aus Österreich und dem Ausland hautnah erleben. Göstlings erfolgreicher Skinachwuchs freut sich auf ihre Vorbilder. © zvg × Ski-Spektakel zum Nulltarif Dabei werden laut ÖSV auch zahlreiche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler aus Österreich am Start sein, u.a. die Lokalmatadore Katharina Huber und Kathi Gallhuber. Die Bewerbe für die Riesenslaloms und die Slaloms finden zwar auf zwei unterschiedlichen Rennpisten statt, werden aber zeitlich gestaffelt durchgeführt, wodurch von den Besuchern alle Bewerbe hautnah miterlebt und gesehen werden können. Alle Bewerbe werden in zwei Durchgängen ausgetragen. Die beiden Zielareale der beiden Rennpisten liegen nahe beisammen und können von den Besuchern problemlos mit festem Schuhwerk auch ohne Ski erreicht werden. Es ist kein Eintritt zu zahlen!Jeden Tag finden die Siegereherungen für den Slalom- und Riesenslalombewerb direkt im Skigebiet am Hochkar am oberen Parkplatz bei der Talstation der Hochkarbahn jeweils um ca. 15 Uhr statt. Hier werden schließlich die besten Sportlerinnen und Sportler Österreichs anwesend sein und die Österreichischen Meister gekürt.