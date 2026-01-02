Alles zu oe24VIP
So süß ist Niederösterreichs Neujahrsbaby
© NÖ Landesgesundheitsagentur

UK Tulln

So süß ist Niederösterreichs Neujahrsbaby

02.01.26, 11:20
Niederösterreichs Neujahrsbaby 2026 heißt Luna. 

Sie kam am 1.1.2026 um 00:15 Uhr im Universitätsklinikum Tulln zur Welt. Das gesunde Mädchen ist 53 Zentimeter groß und wiegt 3.570 Gramm.

So süß ist Niederösterreichs Neujahrsbaby
© NÖ Landesgesundheitsagentur

Luna ist das dritte Kind der glücklichen Eltern Beatrix und Norbert Kiss-Imre aus Purkersdorf.

So süß ist Niederösterreichs Neujahrsbaby
© NÖ Landesgesundheitsagentur

Mutter und Baby konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen und befinden sich wohlauf wieder zu Hause, wo sie von der Familie und den Geschwistern herzlich empfangen wurden.

