So verschmutzt ist das Wasser aktuell im Nationalpark Thayatal-Podyjí

Der Gülleaustritt bei dem landwirtschaftlichen Betrieb bei Podmyče (Gemeinde Frain/Vranov) hat den Bach Junácký potok verwüstet und sorgt nun für eine Gewässerverschmutzung in der Thaya unterhalb von Frain/Vranov. Wie es aktuell aussieht, berichtet Nationalparkdirektor Christian Übl.

Am Morgen des 19. Jänner stürzte die Wand eines Güllebeckens ein, insgesamt 3.000 Kubikmeter Gülle überfluteten den Bach, angrenzende Straßen und abgestellte Fahrzeuge. Ein Teil davon gelangte in die Thaya und sorgt aktuell für eine Belastung des Gewässers mit Ammonium und Phosphor. Ein Krisenstab vor Ort überprüfte laufend die Situation und informierte sehr rasch die österreichische Seite. In der Folge wurde die Wasserversorgung der Stadtgemeinde Hardegg aus dem Uferfiltrat der Thaya eingestellt, die Feuerwehren der Region halten einen Notbetrieb aufrecht, so berichtet Direktor Christian Übl exklusiv gegenüber oe24.at.

© Nationalpark Thayatal/Ch. Übl

Übl: "Aktuell noch kein Fischsterben"

Feuerwehr sichert Trinkwasserversorgung in Hardegg (NÖ)

Die Mitarbeiter des Nationalparks Thayatal beobachten die Situation mit Sorge. "Aktuell wurde noch kein Fischsterben festgestellt. Es ist aber unklar, wie die Fischlarven im Flussschotter oder Kleinlebewesen auf die Situation reagieren. Das wahre Ausmaß des Schadens wird vermutlich erst in einiger Zeit ersichtlich sein!“ so der Nationalparkdirektor. Aktuell werde die Situation vor Ort regelmäßig mit den Kollegen vom benachbarten Národní park Podyjí kontrolliert. Ebenso erfolge ein Informationsaustausch mit der Gewässeraufsicht und Vertretern der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes NÖ.

© Nationalpark Thayatal/Ch. Übl

Vorsichtiger Optimismus

© Nationalpark Thayatal/Ch. Übl

Um die Belastung in der Thaya zu verringern, wurde im Kraftwerk Frain/Vranov der Durchfluss erhöht. Aktuell fließen 30 m³/sec durch das Thayatal. Der Höhepunkt des Schadereignisses ist im Thaytal bei Hardegg nun bereits überschritten. "Die Lage verbessert sich wieder", so das vorsichtig optimistische Fazit von Nationalparkdirektor Christian Übl. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.