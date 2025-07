SommerTheaterPark: Festivalauftakt mit Hommage an Freddy Mercury

Das SommerTheaterPark Festival in St. Pölten-Wagram feiert heuer seine fünfte Ausgabe – mit einem vielfältigen Programm zwischen Klassik, Ballett und mitreißenden Stimmen.

Beim SommerTheaterPark Festival in St. Pölten-Wagram verschmelzen Musik, Tanz und große Emotionen zu einem einzigartigen Erlebnis. Den Anfang macht am 4. Juli das Europaballett mit der Premiere von "Queen – Legend of Mercury", einer Hommage an den legendären Freddie Mercury. Am 5., 11., 12., 18. und 19. Juli folgen weitere Vorstellungen der Ballettproduktion.

Die größten Hits der Kultband – darunter "Radio Gaga", "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Bohemian Rhapsody" und "I Want to Break Free" – werden in einer Choreografie von Florient Cador, der auch die Hauptrolle als Freddie Mercury verkörpert, neu interpretiert. Für die künstlerische Leitung zeichnet Michael Fichtenbaum verantwortlich.

Als Erzähler und Manager der Band wird Hans Georg Heinke auftreten.

Am 4. Juli feiert das Europaballett im SommerTheaterPark in St. Pölten die Premiere seines neuen Balletts "Queen – Mercury the Legend". © Europabalett

Sommernachtsgala und Wunschkonzert

Am 20. Juli zieht Opernstar Natalia Ushakova die Besucherinnen und Besucher bei der Sommernachtsgala in ihren Bann. Mit Arien aus Oper und Operette bringt sie nicht nur stimmliche Brillanz, sondern auch eine mitreißende Bühnenpräsenz auf die Festivalbühne. Ihre Darbietungen leben von emotionaler Tiefe und künstlerischer Ausdruckskraft.

Bereits am 13. Juli lädt Tenor Wolfgang Gratschmaier zum Wunschkonzert, das ganz im Zeichen des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn steht. Mit Humor, Charme und Leichtigkeit führt er durch ein Programm, das den Zauber der Walzermusik feiert. Ein weiteres Glanzlicht setzt Rainer Krenstetter mit seiner Gala "Rainer & Friends" am 10. Juli. Der ehemalige Solist des Staatsballetts Berlin und Wien bringt ein Ensemble hochkarätiger Tänzerinnen und Tänzer mit nach St. Pölten. Klassische und moderne Choreografien verschmelzen zu einem Abend voller Eleganz und tänzerischer Meisterleistung.

Nachwuchs im Rampenlicht

Das Internationale Ballettmeeting am 6. Juli ergänzt das Programm um ein facettenreiches Format, das etablierte Künstler:innen und Nachwuchstalente zusammenführt. In kurzen, prägnanten Stücken erleben die Zuschauer:innen die ganze Bandbreite der Tanzkunst – zwischen Tradition und Innovation.

Festivalintendantin Anastasia Irmiyaeva betont: „Mit Queen setzen wir ein starkes Zeichen. Doch 2025 lebt vor allem von der Vielfalt – von Ushakovas Stimme, Gratschmaiers Strauss-Hommage und Krenstetters Ballettkunst. Unser Festival ist eine Einladung – an alle Sinne.“