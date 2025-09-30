Alles zu oe24VIP
Speed-Dating: Betriebe treffen auf Jugendliche
© WKNÖ

Karriere-Karussell

30.09.25, 10:03
Teilen

In Horn kamen Jugendliche und Betriebe zum Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich zusammen. Erste Eindrücke konnten schnell gesammelt werden, tolle Chancen für die berufliche Zukunft wurden eröffnet. Das Format erwies sich aus Sicht vieler Beteiligter als "Volltreffer". 

Das Lehrlings-Speed-Dating in der Wirtschaftskammer Horn brachte frischen Drive in die regionale Lehrlingssuche. Rund 140 Jugendliche nutzten die Gelegenheit, in nur wenigen Minuten mit potenziellen Lehrbetrieben in Kontakt zu kommen. Wer sonst bei Bewerbungen lange auf eine Antwort wartet, konnte hier sofort landen – oder musste andernfalls feststellen, dass manch Traumberuf doch nicht ganz so traumhaft ist. 

30 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stellten ihre Lehrstellenangebote vor und warben mit spannenden Perspektiven: Vom Handwerk bis zum Bürojob war alles vertreten, was das Berufsherz höherschlagen lässt. Für die Firmen eine tolle Möglichkeit, ihre zukünftigen Fachkräfte nicht nur auf dem Papier, sondern gleich persönlich kennenzulernen – quasi ein "Casting“ für den Arbeitsalltag. 

Perspektiven für alle Beteiligten

Die Jugendlichen  konnten ihre Fähigkeiten, Interessen und ihre Spontaneität zeigen. Dass dabei nicht alles auf Anhieb perfekt laufen musste, lag in der Natur der Sache: Speed-Dating lebt von kurzen, ehrlichen und spontanen Eindrücken. Und wenn ein Gespräch besonders gut lief, wurden auch gleich Schnuppertage oder weitere Treffen fixiert. Wunderbar: Manche hatten also nach wenigen Minuten schon den Fuß in der Tür zum ersten Job. 

Am Ende zeigte sich: Das Speed-Dating-Format bringt nicht nur Jugendliche und Betriebe zusammen, sondern stärkt auch die Region Horn. Wer frühzeitig Talente für die Ausbildung begeistert, sichert nämlich langfristig Fachkräfte und belebt den Wirtschaftsstandort. Und ganz nebenbei macht es auch Spaß zu sehen, wie aus schnellen Gesprächen handfeste Zukunftsperspektiven werden. Wow! Hier wurden "Arbeits-Beziehungen mit Zukunft" gestiftet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

