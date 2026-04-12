SPÖ-Krach in NÖ: Königsberger-Ludwig greift Hergovich direkt an!

Knalleffekt in der Niederösterreich-SPÖ: Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig soll beim Landesparteitag am 30. Mai gegen SPNÖ-Chef Sven Hergovich antreten – jetzt ist ein regelrechter Machtkampf ausgebrochen.

Mehrere Medien, darunter die "NÖN", berichten übereinstimmend: Die 60-jährige Staatssekretärin will den amtierenden Landesparteichef herausfordern. Doch offiziell will das noch niemand bestätigen - weder ihr Büro noch die SPÖ NÖ selbst. Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander druckst herum: "Ich kann technisch nichts bestätigen."

Hergovich unter Druck – „eisiges Verhältnis zu Babler“

Dabei sitzt Hergovich ohnehin nicht fest im Sattel. Der 37-Jährige übernahm den Parteivorsitz 2023 nach dem Wahl-Desaster der NÖ-Sozialdemokraten - und holte sich damals satte 96,2 Prozent. Doch sein Verhältnis zu Bundesparteichef Vizekanzler Andreas Babler gilt – gelinde gesagt - als „eisig. Zuletzt zog er sich sogar aus den Bundesgremien zurück.

"Karriere-Zickzack" bei Königsberger-Ludwig

Die Herausforderin selbst hat eine bewegte politische Vergangenheit: Nationalratsabgeordnete, Amstettner Vizebürgermeisterin, Landesrätin - und seit März 2025 Staatssekretärin in Wien. Ausgerechnet sie könnte jetzt Hergovich den Chefsessel streitig machen! Der 30. Mai wird zum Showdown für die NÖ-SPÖ. Wer das Rennen macht – ist im Moment völlig offen!