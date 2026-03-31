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Neuer Sender

Mehr Spiele: Neue TV-Rechte für ÖFB-Cup

31.03.26, 16:46
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Der ÖFB-Cup bekommt für die kommende Saison eine veränderte Ausstrahlung im TV. Fußball-Fans müssen sich aber nicht fürchten, denn es gibt nur noch mehr Spiele im Free-TV.

Aktuell läuft der ÖFB-Cup ausschließlich beim ORF im Fernsehen. Die restlichen Spiele liefen immer auf ÖFB-CupTV.

Nun aber die frohe Botschaft vom ÖFB, die Rechte werden auch noch an einen anderen Sender vergeben. Puls4 und der Streaminganbieter Joyn steigen zur Saison 2026/27 ein.

EIn Spiel pro Runde exklusiv

Von der 1. bis inklusive dem Viertelfinale zeigen diese jeweils ein Spiel pro Runde exklusiv, allerdings nur mit Zweitwahlrecht - der ORF hat weiterhin Vorrang.

Der Deal wird für die kommenden vier Saisons laufen. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll dazu: "Neben unserem langjährigen Partner ORF ist diese Vereinbarung mit JOYN & PULS 4 ein wichtiger Schritt, um das Live-Angebot rund um den UNIQA ÖFB Cup weiter zu verbreitern und unterschiedliche Zielgruppen noch gezielter anzusprechen."

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