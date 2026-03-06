Sportland NÖ: Ninja Tour startet

Die SPORTUNION Niederösterreich veranstaltet gemeinsam mit SPORTLAND Niederösterreich auch 2026 wieder die SPORTLAND Niederösterreich Ninja-Tour.

"Die Ninja Tour ist ein großartiges Bewegungsangebot für unsere Kinder, bei dem sie spielerisch neue Sportarten ausprobieren, ihre Geschicklichkeit testen und vor allem Freude an der Bewegung entdecken können. Gleichzeitig werden Teamgeist, Gemeinschaftssinn und Konzentration gefördert – Fähigkeiten, die nicht nur im Sport, sondern auch im Leben wichtig sind. Unser Ziel ist es, möglichst viele Kinder für einen aktiven Lebensstil zu begeistern und ihnen zu zeigen, wie viel Spaß Sport macht“, betont Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die SPORTLAND Niederösterreich Ninja-Tour richtet sich an Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2017 und macht in allen vier Landesvierteln Station. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für Bewegung zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre sportlichen Fähigkeiten in einem spannenden und herausfordernden Umfeld unter Beweis zu stellen. Die jungen Ninjas erwartet ein abwechslungsreicher Parkour, der möglichst schnell und fehlerfrei absolviert werden muss. Dabei stehen Balance, Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und mentale Stärke im Mittelpunkt. Gleichzeitig werden diese Fähigkeiten auf spielerische Weise gefördert und weiterentwickelt.

In jedem Landesviertel wird eine eigene Challenge ausgetragen. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizieren sich für das große Niederösterreich-Finale, bei dem die stärksten Nachwuchs-Ninjas des Landes aufeinandertreffen.

Die SPORTLAND Niederösterreich Ninja-Tour leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen und schafft ein modernes, attraktives Sportangebot, das Spaß, Action und persönliche Weiterentwicklung vereint.

SPORTUNION Niederösterreich Präsident Raimund Hager zeigt sich begeistert: „Es freut mich besonders, dass wir die SPORTLAND Niederösterreich Ninja-Tour bereits im dritten Jahr gemeinsam umsetzen können. Mein großer Dank gilt dem SPORTLAND Niederösterreich für die wertvolle Unterstützung. Ich freue mich sehr darauf, auch heuer wieder so viele begeisterte Kinder bei der Tour zu erleben.“