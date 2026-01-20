St. Pölten wählt: Was dieses Mal neu ist

Am Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger von St. Pölten einen neuen Gemeinderat. Dabei gibt es einige Neuerungen.

In St. Pölten wird am Sonntag gewählt. Die Gemeinderatswahl bringt eine zentrale Neuerung mit sich, denn wahlberechtigt sind nur noch Menschen mit Hauptwohnsitz in der Stadt. Das betrifft exakt 44.063 Personen, die bis zum Stichtag am 20. Oktober 2025 ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben und spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben müssen.

Ohne Wahlkarte keine Briefwahl

Wer am Wahltag nicht im zugewiesenen Sprengel erscheinen kann, braucht eine Wahlkarte. Diese kann online oder schriftlich bis Mittwoch um 23.59 Uhr beantragt werden. Persönlich ist das noch bis Freitag, den 23. Jänner um 12 Uhr möglich. Danach wird keine Wahlkarte mehr ausgestellt. Ein amtlicher Lichtbildausweis ist bei der Beantragung verpflichtend vorzulegen. Um die Beantragung noch einfacher zu machen, wurden am Rathausplatz spezielle Wahlkartencontainer aufgestellt. Diese sind zu den Bürgerservice-Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag von 7.30 bis 15 Uhr, am Dienstag bis 18 Uhr und am Freitag bis 12 Uhr) geöffnet.

Neuer Stimmzettel

Erstmals zeigt der Stimmzettel die Kandidatinnen und Kandidaten direkt unter den jeweiligen Parteien. Bis zu fünf Vorzugsstimmen dürfen vergeben werden, allerdings nur innerhalb derselben Liste. Wer gezielt eine Person unterstützt, kann deren Platzierung auf der Liste verändern. Das Prinzip lautet Name vor Partei, wodurch die persönliche Wahl mehr Gewicht bekommt als bisher.

Verlust der Wahlkarte kostet die Stimme

Geht eine Wahlkarte verloren, darf gesetzlich keine zweite ausgestellt werden. Die Stadt empfiehlt daher, persönlich vorbeizukommen und direkt vor der Wahl bei den Wahlkartenbüros vor dem St. Pöltner Rathaus zu wählen. Abgegeben werden kann die Wahlkarte entweder beim Magistrat, spätestens am Wahltag um 6.30 Uhr, oder im zuständigen Wahlsprengel bis zum Wahlschluss.

Wählen vor Ort im eigenen Sprengel

Am 25. Jänner haben die Wahllokale von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme bildet der Sprengel im Seniorenwohnheim am Eisberg, dort endet die Stimmabgabe bereits um 12 Uhr. Insgesamt gibt es 65 Wahlsprengel, darunter auch eine fliegende Wahlkommission, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Wählen ermöglicht.

Sieben Listen stehen zur Wahl

Zur Wahl stehen sieben Parteien. Die Liste Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), das Team Krumböck - Volkspartei und Unabhängige (ÖVP), die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), die Grünen St. Pölten, NEOS Das Neue Niederösterreich, die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) sowie die Liste Multikulturelle Gesellschaft (LMG). Wer Fragen zur Wahl hat oder Unterstützung braucht, kann sich telefonisch an das Wahlamt (02742/333 -3005) der Stadt wenden.