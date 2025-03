Starke Saison: 18 Prozent mehr Ski-Gäste in Mitterbach

Die Bilanz der abgelaufenen Saison fällt mit 28.500 Fahrgästen - ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr - positiv aus.

Das blau-gelbe Skigebiet "Gemeindealpe Mitterbach" zählt zu den beliebtesten Wintersportzielen der Niederösterreicher. Aufgrund der hier vorherrschenden frühlingshaften Temperaturen wurde die Wintersaison 2024/25 bereits am 2. März beendet. Die Bilanz der abgelaufenen Saison ist für alle Seiten zufriedenstellend.

"In dieser Wintersaison haben 28.500 Fahrgäste die Angebote und das erholsame Natur- und Bergerlebnis der Gemeindealpe Mitterbach genutzt. Dieses deutliche Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestätigt uns darin, dass die Investitionen in unsere Mobilitätsangebote für Alltag und Freizeit wichtig und richtig sind", informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Um das Sporterlebnis auf gewohnt hohem Niveau zu halten, hat die Gemeindealpe Mitterbach im vergangenen Jahr in die zukunftsfitte Umrüstung der Liftanlage investiert und lockte Skifahrer sowie Tourengeher zudem mit attraktiven Kombiangeboten mit der Mariazellerbahn.

Sommersaison Anfang Mai

Am 10. Mai startet auf der Gemeindealpe Mitterbach bereits die Sommersaison. Ab Juli erwartet die Gäste dann ein völlig neues Angebot: das "Outdoor Mountain Escape". Von der Mittelstation bis zum Gipfel gilt es, für die Teilnehmer des Spiels Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden, um so das "Geheimnis der Gemeindealpe" zu enthüllen.

Mit dabei ist auch wieder die weltgrößte Mountaincart-Flotte für große und kleine Actionfreunde, Erholungssuchende genießen hingegen ein entspanntes Gipfelerlebnis in den Sonnenliegen. Im Bergrestaurant Terzerhaus erwartet die Gäste bodenständige Küche, eine weitläufige Sonnenterrasse und die gemütliche Stube mit Panoramablick auf die umliegenden Gipfelketten.