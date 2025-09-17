Alles zu oe24VIP
Stillstand am ganzen St. Pöltner Stellwerk.
© noe.ORF.at

Störung

Stellwerk St. Pölten: Hunderte verärgerte Pendler

17.09.25, 11:50
Stillstand! Auf der Westbahnstrecke ist es am Dienstagabend zu einer Stellwerksstörung beim Bahnhof St. Pölten gekommen. Wie die ÖBB bestätigt, standen alle Züge still. Hunderte Fahrgäste waren im Abendverkehr von den Verzögerungen betroffen.

Nach Informationen der ÖBB mussten einige Züge über die Güterzugstrecke umgeleitet werden, wie ÖBB-Sprecher Christopher Seif bestätigt. Drei Züge konnten nicht mehr rechtzeitig umgeleitet werden, sie kamen im Großraum des Bahnhofs zu Stehen, eine Evakuierung wurde geprüft, heißt es. Nachdem der Schaden dann aber behoben werden konnte, lief der Bahnverkehr wieder nach Plan. 

Von der Verspätung im Abendverkehr rund um 17.45 Uhr waren hunderte Fahrgäste der ÖBB und Westbahn betroffen. Was die Ursache für die Störung war, ist bisher nicht bekannt, heißt es vonseiten der ÖBB.

