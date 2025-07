Straßensperren und Stadtbus-Ausfall: Krems im Baustellenmodus

Krems rüstet sich für Tage voller Umleitungen, Ausfälle und Staus. Drei Tage lang wird ein zentraler Knotenpunkt vollständig gesperrt, auch mehrere Buslinien sind betroffen.

Ab Freitag wird die Kreuzung Wachaustraße und Austraße in Krems komplett gesperrt. Grund ist die laufende Sanierung der Wachaubrücke und der B35. Die Sperre dauert bis 20. Juli. Danach beginnt die nächste Baustufe. Zwischen der Wachaubrücke und der Lidl-Kreuzung wird neu asphaltiert. Die B35 ist deshalb ab 21. Juli nicht mehr befahrbar. Die großräumige Umleitung führt stadteinwärts über die Wiener Straße und stadtauswärts über Austraße, B3 und B37 zurück zur B35. Die Arbeiten sollen spätestens am 1. August abgeschlossen sein.

Stadtbuslinien fallen aus

Die Bauarbeiten treffen auch den Kremser Stadtbusverkehr. Am 19. Juli fallen die Linien 3 und 7 ganztägig aus. Die Linie 1 fährt an diesem Tag verkürzt. Haltestellen wie Wilhelm-Gause-Gasse, Austraße/B3, Strandbadstraße und Schulzentrum werden nicht bedient. Vom 21. bis 26. Juli wird die Linie 3 umgeleitet. Die Haltestellen Winzergasse, Universitätsklinikum, Lehnergasse und Mitterweg/Hafenstraße entfallen. Ersatzhaltestellen stehen in der Rechten Kremszeile bei der Florianigasse sowie in der Schulgasse zur Verfügung.