Streetfood Festival stoppt Trucks in Bruck/Leitha

Ausflug am Wochenende zu sensationellen Genüssen planen!

Am Samstag, 3. und Sonntag 4. Mai, macht das European Streetfoood-Festival am Hauptplatz in Bruck an der Leitha halt.

Alles Gute aus vielen Teilen der Welt

Dutzende Food-Trucks & Trailer & Stände, Aussteller & Köche, aus aller Herren Länder bieten beim EUROPEAN STREET FOOD FESTIVAL Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, Vegetarisch oder Vegan, Mini Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und für die Besucher – wie bei „Street-Food“ üblich - direkt vor Ort frisch zubereitet! Zu der Vielzahl an hochwertigen „Food-Ständen“ werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Variationen angeboten.