"Super-Vorverkaufs-Start" für NÖ Bergerlebnispass

"Super-Vorverkauf", solange der Vorrat reicht: Im Zuge der Aktion mit Gratis-Pässen für Kinder werden höchstens 15.000 Stück ausgegeben. Der NÖ Bergerlebnispass richtet sich in mehreren Varianten an skifahrende Familien - von den Großeltern bis zu den Enkerln. Zehn Skigebiete locken.

Bei der Premiere im vergangenen Winter wurden 9.695 "NÖ Bergerlebnispässe" ausgegeben und in zehn Skigebieten für insgesamt 102.810 Besuche genutzt. "Damit wurden alle Erwartungen weit übertroffen", sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der Familienbonus im Vorverkauf dient auch heuer wieder der Nachwuchsförderung. Bei Kauf von einem Erwachsenen-Pass sind alle Kinder im Familienverbund unter elf Jahren gratis, bei zwei Erwachsenen-Pässen alle unter sechzehn Jahren.

"Super-Vorverkauf" bis 31. Oktober

Der "Super-Vorverkauf" läuft noch bis 31. Oktober 2025. In diesem Zeitraum kostet der Erwachsenen-Pass 410 Euro. Kinder sind entweder mit Familienbonus überhaupt gratis, ansonsten kostet der Kinder-Pass 165 Euro. Dieses besondere Angebot ist mit 15.000 Stück limitiert. "Mini-Pässe", freie Saisonkarten für Kinder unter sechs Jahren, sind immer erhältlich und werden nicht dazugezählt.

Wer sich den Familienbonus nicht entgehen lassen will, kann den NÖ Bergerlebnispass online und bei vielen Skigebieten erwerben, sagt Karl Weber in seiner Funktion als Koordinator der ARGE NÖ Bergerlebnispass.

Vom ersten bis zum letzten Betriebstag

Der NÖ Bergerlebnispass gilt ohne Einschränkung vom jeweils ersten bis zum letzten Betriebstag der zehn teilnehmenden Skigebiete, mit insgesamt 51 Liften und 125 Pistenkilometern: Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Familienschigebiet Maiszinken, Gemeindealpe Mitterbach, Hochkar Bergbahnen, Königsberg, Mariazeller Bürgeralpe, Ötscherlifte Lackenhof, Semmering Hirschenkogel und Wexl Arena St. Corona am Wechsel.

Ein großer Vorteil des NÖ Bergerlebnispasses ist die Schneesicherheit, beispielsweise beim Semmering Hirschenkogel oder den Hochkar Bergbahnen – dort ist der Saisonstart mit Freitag, 5. Dezember, und Saisonschluss am Ostermontag, 6. April 2026, geplant. Das sind 123 Betriebstage!

Großeltern nutzen NÖ Bergerlebnispässe fleißig mit Enkerln

Im NÖ Bergerlebnispass sind das Nachtskifahren unter Flutlicht bei den Hochkar Bergbahnen und dem Semmering Hirschenkogel inkludiert, ebenso das Skitourengehen bei den Annaberger Liften, der Gemeindealpe Mitterbach, der Mariazeller Bürgeralpe und der Ötscherlifte Lackenhof.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner gibt einen Tipp zum NÖ Bergerlebnispass: "Mich freut besonders, wie viele Großeltern dieses Angebot bereits mit ihren Enkeln nutzen."