Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
"Taste Krems": Weingut startet neues Angebot
© Stadt Krems

7 Monate Sanierung

"Taste Krems": Weingut startet neues Angebot

30.09.25, 12:22
Teilen

Die letzten sieben Monate wurde das Weingut Stadt Krems für rund eine Million Euro saniert, nun ist es mit modernem Look zurück und inklusive neuem Angebot: Die Erlebnisführungen "Taste Krems".

"Wir wollen die Türen des Weingut Stadt Krems öffnen und Wein in all seinen Facetten erlebbar machen. Krems hat hier ein ganz besonderes Juwel, das wir nun auch Gästen aus nah und fern zeigen können", so Geschäftsführer Fritz Miesbauer.

Die Tour "Taste Krems" bietet einen Rundgang durch die historischen Kellerräume, während der die Geschichte des Weinguts erläutert wird. Das Highlight ist aber natürlich die anschließende Weinverkostung von Kremser Weinen.

"Weingut Teil der Stadt-Identität"

Damit soll die Begeisterung für Wein in der Stadt und von außerhalb neu entfacht werden - immerhin ist Krems neben Wien die einzige Stadt mit eigenem Weingut. Im Zuge der Renovierung wurden auch der Sektkeller oder die Vinothek angepasst oder gar erweitert.

Zur Eröffnung kamen auch Mitglieder des Gemeinderats, wie zum Beispiel Bürgermeister Peter Molnar: "Das Weingut Stadt Krems ist Teil der Identität unserer Stadt. Mit den neuen Führungen schaffen wir ein zusätzliches kulturelles und touristisches Angebot, das Krems weiter stärkt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden