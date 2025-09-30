"Taste Krems": Weingut startet neues Angebot

Die letzten sieben Monate wurde das Weingut Stadt Krems für rund eine Million Euro saniert, nun ist es mit modernem Look zurück und inklusive neuem Angebot: Die Erlebnisführungen "Taste Krems".

"Wir wollen die Türen des Weingut Stadt Krems öffnen und Wein in all seinen Facetten erlebbar machen. Krems hat hier ein ganz besonderes Juwel, das wir nun auch Gästen aus nah und fern zeigen können", so Geschäftsführer Fritz Miesbauer.

Die Tour "Taste Krems" bietet einen Rundgang durch die historischen Kellerräume, während der die Geschichte des Weinguts erläutert wird. Das Highlight ist aber natürlich die anschließende Weinverkostung von Kremser Weinen.

"Weingut Teil der Stadt-Identität"

Damit soll die Begeisterung für Wein in der Stadt und von außerhalb neu entfacht werden - immerhin ist Krems neben Wien die einzige Stadt mit eigenem Weingut. Im Zuge der Renovierung wurden auch der Sektkeller oder die Vinothek angepasst oder gar erweitert.

Zur Eröffnung kamen auch Mitglieder des Gemeinderats, wie zum Beispiel Bürgermeister Peter Molnar: "Das Weingut Stadt Krems ist Teil der Identität unserer Stadt. Mit den neuen Führungen schaffen wir ein zusätzliches kulturelles und touristisches Angebot, das Krems weiter stärkt."