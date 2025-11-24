Teenies beim Knacken eines Tschick-Automaten erwischt

Das Teenie-Duo war gerade dabei einen Zigaretten-Automaten am Bahnhof aufzubrechen.

Zwei Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag beim Versuch, einen Zigarettenautomaten am Bahnhof Mödling zu knacken, von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der Jüngere soll dabei einen Beamten gefährlich bedroht haben.

Das Duo war teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Eine 19-Jährige wurde angezeigt.

Von Polizei inflagranti erwischt

Streifenpolizisten hatten am Sonntag um 1.15 Uhr einen Teenager mit einer Sturmhaube bemerkt, der am Bahnhofsplatz Aufpasserdienste leistete. Ein weiterer Vermummter versuchte, die Münzkassette eines Zigarettenautomaten mit Fußtritten und Schlägen mit der Hand aufzubrechen.

Für die beiden Burschen aus dem Bezirk Mödling klickten die Handschellen. Eine 19-Jährige, die während der Tat neben dem Gerät gestanden war, zeigte sich geständig. Die Verdächtige, ebenfalls aus dem Bezirk Mödling, wurde der Staatsanwaltschaft angezeigt.