Ternitz/Pottschach: MÖGEN errichtet 42 geförderte neue Mietwohnungen

Die Wohnanlage der Mödlinger Baugenossenschaft MÖGEN in der Webereistraße 2c in Ternitz/Pottschach wächst weiter.

Nach der erfolgreichen Fertigstellung von drei Häusern mit bereits bewohnten geförderten Wohnungen wurde nun auch bei den beiden letzten Baukörpern das Dach gesetzt. Die Gleichenfeier markierte einen wichtigen Meilenstein – bis Herbst sollen hier weitere 42 leistbare Mietwohnungen mit Kaufoption bezugsfertig sein.

Gleichenfeier in der Webereistraße 2c: Harald Strammer (Bauleiter, Hitthaller, l.), Vizebgm. KommR Peter Spicker (2.v.l.), Harald Kendl (Geschäftsführer, Hitthaller, 3.v.l.), KommR Andreas Holzmann (Obmann, MÖGEN, 2.v.r.), Bgm. Abg.z.LT Mag. Christian Samwald (r.), Abg.z.LT Hermann Hauer (vorne l.) und Polier Christian Geisendorfer (vorne r.) gemeinsam mit Mitarbeitern der Fa. Hitthaller. © MÖGEN ×

Klimafreundlich gebaut, günstige MietenQualitätsvoll. „Mit 10 bis 11 Euro/m2 ist die Miete im Vergleich zum freien Wohnmarkt sehr günstig. Die Wohnungen werden zudem mit einer Kaufoption, nach fünf Jahren, angeboten. So ist für viele Familien die Schaffung von Wohneigentum möglich“, betont Andreas Holzmann, Obmann der MÖGEN anlässlich der Dachgleiche. Die Größen reichen von rund 53 bis 92 m², mit Eigengärten im Erdgeschoß sowie Balkonen oder Terrassen in den oberen Geschoßen. Alle Einheiten sind in massiver Bauweise errichtet, mit Fernwärmeanschluss und Fußbodenheizung ausgestattet. www.mögen.at