Theaterfest Niederösterreich mit La Traviata, Salome und Tosca

In Niederösterreich steht ein Kultur-Wochenende der Superlative an. Neben den Premieren von Salome (Retz) und La Traviata (Gars am Kamp) gibt es atemberaubende Vorstellungen von Tosca (Klosterneuburg), Die eingebildete Kranke (Haag) oder Der Bauer als Millionär (Gutenstein) zu erleben.

Zusammen mit der warmen Jahreszeit rückt auch das Theaterfest Niederösterreich wieder in den Blickpunkt des Interesses. In diesem Jahr verzaubern wieder die beliebten Sommerbühnen des Landes große Emotionen, packende Inszenierungen und kulturelle Highlights auf die Bühne - alles unter freiem Himmel. Das Programm ist breit gefächert und reicht von Klassikern über Musical bis hin zu modernem Schauspiel.

Die malerischen Kulissen quer durchs Bundesland bieten einen idealen Rahmen für stimmungsvolle Theaterabende. Ob in historischen Innenhöfen, romantischen Schlossgärten oder modernen Open-Air-Arenen – das Theaterfest verspricht unvergessliche Sommernächte auf höchstem Niveau. Spielstätten finden sich unter anderem in Retz, Gars am Kamp, Klosterneuburg, Haag, Gutenstein, Baden, Melk, Berndorf, Schwechat oder Weitra.

Kultur-Wochenende der Superlative

© Lucas Cranach der Ältere

Am heutigen Freitag feiert die Kirchenoper "Salome" von Antonio Maria Bononcini ihre Premiere in Retz, eine zweite Inszenierung findet am Sonntag statt - in einer einzigartigen multimedialen Inszenierung. 1709 schrieb Bononcini für den Wiener Kaiserhof diese hochdramatische Kirchenoper über das "Blutfest des Herodes".

© Vyro AI

Am Samstag findet mit "La Traviata" bereits die nächste Premere statt, diesmal in der Oper Burg Gars. Im zweiten Jahr als Intendant der prestigeträchtigen Spielstätte bringt Clemens Unterreiner die Oper aller Opern auf die Opernbühne des Waldviertels. Beim größten unverstärkten Opernfestival Österreichs gibt es ein Ensemble der Spitzenklasse in der Star-Regie von Carolin Pienkos und Cornelius Obonya zu erleben.

© Mark Glassner

Ebenfalls am Samstag geht Giacomo Puccinis Oper "Tosca" über die Bühne. Es ist die bereits vierte Aufführung in diesem Sommer unter der Leitung von Intendant Peter Edelmann und Regisseur Leonard Prinsloo. In den Hauptrollen glänzen Federica Vitali und Fabián Lara.