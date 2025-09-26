"Tombola from Hell": Badener Trabrennverein hat DIESEN Hauptpreis ausgelobt

Die Teilnehmer an der Tombola des Badener Trabrennvereins glaubten schier, nicht recht gehört zu haben: Ein Reisegutschein als Preis? In Ordnung! Aber ein lebendiges Pferd als Hauptpreis? Wahnsinn! Eine heftige Diskussion folgte auf den Hufeisen-Fuß.

Beim jüngsten Glücksrenntag am 7. September des Badener Trabrennvereins wurden zum Saisonfinale mehr als 200 schöne Preise verlost. Diese waren finanziell auch nicht gerade gering bemessen, so gab es etwa auch einen Reisegutschein im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen. Direktoriumsmitglied Ernest Patry, in der Region auch bekannt als "Mr. Tombola", überreichte die Preise. Doch seither sind die kritischen Stimmen unter den Tombola-Teilnehmern schreiend laut geworden, es ist an die breite regionale Öffentlichkeit gedrungen, dass ein lebendes Tier, ein wunderschönes Pferd, als Hauptpreis ausgespielt wurde. Es handelt sich hierbei um den Traberhengst "Salute Venus" vom Stall Venus.

© BTV

So ließ sich etwa die Badener Anwältin Katharina Braun zu der Äußerung hinreißen: "So etwas muss bzw. sollte bitte nicht sein!" Mit ihrer Meinung war sie nicht allein. Ein Gewinnspiel mit einem lebenden Tier als Hauptpreis sei "verantwortungslos", obzwar dies rein rechtlich zulässig sei.

"Es geht alles mit rechten Dingen zu"

Der Badener Trabrennverein (BTV) reagierte umgehend. So betonte der 2. Vize-Präsident Herwig Schneider, dass das Pferd ohnedies im Rennstall verbleibe. Sollte die Gewinnerin nicht aus dem Fachbereich kommen, sei auch ein Verkauf möglich. Schneider erklärte weiters, dass zum Präsidium keine Kritik vorgestoßen sei, erst durch die Presseanfrage seitens der NÖN habe man von Unmutsäußerungen erfahren.

Die Ziehung der Tombola-Hauptpreise wurde laut BTV anwaltlich überwacht und fand vor der Tribüne unter den Augen zahlreicher Zuschauer statt. Die Lose wurden jeweils von den Siegern des vorangegangenen Rennens gezogen. Für die Ziehung bestand keine Anwesenheitspflicht der Gewinner. Während sich die Gewinnerin des Reisegutscheins erst zehn Tage später gemeldet habe, sei die Gewinnerin des Pferdes am Renntag anwesend gewesen.

"Salute, Venus!"

Das verloste Pferd stammt aus einer bekannten Trabpferde-Zucht und wurde, so heißt es vonseiten des Trabrennvereins, "zur Förderung des Trabrennsports zur Verfügung gestellt". In der Vergangenheit wurden einige der so vergebenen Tiere sogar zu Champions“, weiß Schneider.

Das "aktuelle Tombola-Pferd", Salute Venus, wurde nach dem Renntag tierärztlich untersucht. Er erhielt das Grün für das weitere Training und steht nun im Stall eines bekannten Badener Trainers, wo es auf seine Rennkarriere vorbereitet wird. Man darf Salut Venus schöne Erfolge wünschen. Lebende Pferde als Tombola-Preis dürfen freilich, so kritische Stimmen aus der Badener Region, überdacht werden.