Trinkwasser in Laa an der Thaya verunreinigt
Kontamination

Trinkwasser in Laa an der Thaya verunreinigt

30.09.25, 09:15
In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) ist das Trinkwasser verunreinigt. Das hat eine aktuelle Beprobung ergeben.Achtung! Das Wasser muss daher vor dem Gebrauch mindestens drei Minuten lang abgekocht werden, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde.  

Betroffen sei das gesamte Stadtgebiet, teilte die Stadtgemeinde Laa an der Thaya am Montag auf ihrer Homepage mit. Bei einer Beprobung sei am Ablauf des Hochbehälters in Neudorf (Bezirk Mistelbach) eine Verkeimung mit Enterokokken festgestellt worden.

"Aus Sicherheitsgründen wurde festgelegt, dass das Leitungswasser nach sicherer Desinfektion (sprudelndes Abkochen über mindestens drei Minuten) als Trinkwasser verwendet werden kann“, heißt es weiter. Derzeit werde eine Schutzchlorierung des Ortsnetzes durchgeführt. Eine Entwarnung werde schriftlich bekannt gegeben, heißt es.

