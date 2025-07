Trinkwasser in Schrems verunreinigt

In Schrems (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) wurde im Zuge von Bauarbeiten an der Wasserversorgungsanlage eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt.

Laut Stadtgemeinde wurden in den aktuellen Wasserproben coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli) sowie erhöhte Werte an koloniebildenden Einheiten bei 22 °C und 37 °C Bebrütungstemperatur nachgewiesen. Damit entspricht das Wasser derzeit nicht den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung, warnt die Stadtgemeinde.

Als mögliche Ursache gelten Bauarbeiten an der Wasserleitung in der Horner Straße bzw. Berggasse, heißt es in einem Facebook-Posting der Stadtgemeinde. Darin steht weiters, dass man umgehende Maßnahmen zur Behebung des Problems eingeleitet habe und weiterhin nach der genauen Ursache suche.

Bis ein einwandfreies Untersuchungsergebnis vorliegt, gilt eine Vorsichtsmaßnahme: Das Wasser darf nur im ausreichend desinfizierten Zustand – insbesondere nach dreiminütigem Abkochen bei sprudelnder Siedetemperatur – für Trink-, und Hausbrauchzwecke verwendet werden.

Die Stadtgemeinde bittet die Bevölkerung um Verständnis und bemüht sich, die gewohnte Wasserqualität so rasch wie möglich wiederherzustellen. Für Fragen würden die Mitarbeiter der Gemeinde zur Verfügung stehen.