Tulln bekommt neue geförderte Wohnungen

Am Sonntag fand der Spatenstich für das Wohnbauprojekt Königstetter-Viertel in Tulln statt. Dort entstehen 48 neue Wohnungen, die vom Land Niederösterreich gefördert werden.

Gebaut werden die Wohnungen von Tullnbau Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft und der Tullner Wohn Immobilien GmbH & Co KG., wobei es sich nicht nur um Neubau handelt, auch Sanierungsmaßnahmen sind Teil des Projekts.

Die Wohnungen sollen auf die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten sein. Dadurch sind sie leistbar, werden barrierefrei zugänglich sein und haben einen Balkon bzw. eine Loggia sowie einen Spielplatz am Eigengrund.

Fertigstellung 2027

"Wir setzen uns in Niederösterreich für leistbaren Wohnraum ein. Dieses Projekt zeigt, wie moderne Wohnraumentwicklung gelingt: Sanierung und Neubau ermöglichen zeitgemäßen Wohnkomfort mit einem nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen", erklärte Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) beim Spatenstich.

Die Wohnungen in der Ferdinand-Goldmann-Straße 2-4 sollen eine Größe von 44 bis 71 Quadratmeter aufweisen (Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen) und sind mit Frühjahr 2027 fertig. Die Gesamtbaukosten betragen rund drei Millionen Euro.