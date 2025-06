Turmfalke in Nest verheddert und von Feuerwehr gerettet

Der Vogel konnte aus sieben Metern Höhe befreit werden, nachdem er sich in einer Schnur verfangen hatte.

In Lassee (Bezirk Gänserndorf) ist ein Turmfalke aus höchst misslicher Lage gerettet worden. Der Vogel hatte sich in seinem Nest in etwa sieben Metern Höhe in einer Schnur verfangen.

© APA/FF LASSEE ×

Ein Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes stieg daraufhin mit einer Leiter zur Baumkrone hinauf. Er befreite den Falken, der in seinem Nest festhing, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.