Über 50.000 Mitglieder in NÖ-Energiegemeinschaften

Niederösterreich zählt erstmals über 50.000 Teilnehmer in regionalen Energiegemeinschaften für eine gemeinsame Stromnutzung.

Die Zahl der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Energiegemeinschaften im Versorgungsgebiet der Netz NÖ hat im Juni die Marke von 50.000 überschritten. "Mit einem monatlichen Zuwachs von mehr als 5.000 neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt sich die hohe Dynamik und Akzeptanz", so EVN Vorstandsdirektor Stefan Stallinger. Niederösterreich nimmt dabei im Bundesländervergleich eine Spitzenposition ein und zählt zu den Vorreitern bei der Umsetzung gemeinschaftlicher Energieprojekte.

© Getty

"Mit über 50.000 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unserem Netz sehen wir, dass Energiegemeinschaften längst kein Nischenmodell mehr sind", so Stallinger weiter. „Sie sind bereits ein zentraler Baustein unseres Energiesystems.“

Signal für die Energiezukunft

Auch LH-Stv. Stephan Pernkopf sieht in der Entwicklung der Energiegemeinschaften ein starkes Signal für die Energiezukunft: "Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Energiegemeinschaften sind dabei ein wichtiger Baustein und zeigen, wie technologische Innovation und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen. Denn die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher packen selber mit an und engagieren sich, wenn es um die Energiezukunft geht. Aus unserer Energiewende ist eine richtige Energiebewegung geworden! Auch dadurch sind wir mittlerweile das Bundesland mit der größten CO2-Reduktion und dem meisten Ökostrom."

Niederösterreich hat laut Stephan Pernkopf ausreichend Wasser in bester Qualität. © NÖ Bauernbund

Als weiteren Faktor sieht Pernkopf die verschiedenen Dienstleister, die bei der Gründung einer Energiegemeinschaft unterstützen. So betreut die "Energie Zukunft Niederösterreich" (EZN), eine gemeinsame Tochter von Land NÖ und EVN aktuell Energiegemeinschaften mit mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.